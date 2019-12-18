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“Hedefimiz, gençleri uyuşturucuya başlatmamak”

Bağımlılık ile mücadelede kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, temel stratejileri belirlemek, il eylem planlarını hazırlamak, onaylamak ve uygulanmasını takip etmek ve değerlendirmek üzere oluşturulan “Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu” toplantısı Vali Şehmus Günaydın başkanlığında yapıldı.

“Hedefimiz, gençleri uyuşturucuya başlatmamak”

Vali Günaydın’ın büyük önem verdiği “Bağımlılıkla Mücadele” toplantısı, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonunda, ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, adli birimler, emniyet ve jandarma teşkilatı temsilcileri, meslek örgütü temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti.



Vali Günaydın, toplantıda yaptığı konuşmada, bütün kurumların gelişen, değişen şartlar karşısında yeni programlarla, yeni projelerle bağımlılıkla mücadeleyi sürdürmeleri gerekliliğini vurgulayarak, bu konuda tüm kurumların birbiri ile uyumlu ve koordineli bir şekilde çalışmasını söyledi.

Vali Günaydın konuşmasının devamında, 2019 yılının uyuşturucuyla mücadele de çok başarılı bir yıl olduğunu belirterek, “ Bunu yeterli görmüyoruz. Öncelikli hedefimiz bu gençlerimizi uyuşturucuya başlatmamak için gerekli tedbirleri almak.” dedi.



Uyuşturucuyla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İl Sağlık Müdürlüğü ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yapılan sunumların ardından kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alınması ile sona erdi.
 

İHA

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