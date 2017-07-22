“Hediyem Kur’an olsun” kampanyasına destek büyüyor

“Hediyem Kur’an Olsun” projesi ile hayırseverlerin bağışlarıyla temin edilen Kur’an-ı Kerimler, Türkiye’de ve yurt dışında Kur’an-ı Kerim bulunmayan yerlere, ihtiyaç duyan ancak satın alma gücü olmayan kişi ve kurumlara ulaşıyor.



Talas İlçe Müftüsü Esat Yapıcı, “Herkesin rahatlıkla okuyabileceği şekilde basılan Kur’an nüshası, yurt dışında öncelikle Balkanlar ve Orta Asya ülkeleri başta olmak üzere Güney Asya ve Ortadoğu‘daki ülkelerde bulunan yerel STK’lar ve dini idarelerden gelen istek üzere ulaştırılacak” dedi.



“Cenazelerde Yasin Tebareke yerine bağışta bulunun”

Müftü Esat Yapıcı, bu kapsamda cenaze yakınlarının özellikle ilk Perşembelerde dağıtılmak üzere hazırlanan Yasin Tebareke almak yerine kampanyaya destek olmak için nakdi yardımda bulunmalarını istedi.



“Amacımız yapılan bir amelin tam anlamıyla hedefine ulaşmasını sağlamak” diyen Müftü Yapıcı şunları söyledi:

“Özellikle kentimizde vefat eden birisi için yakınları, vefat ettikten sonra genellikle ilk perşembesinde Yasin Tebareke diye bildiğimiz küçük kitapçıkları alıp üzerine de vefat eden kişinin ruhuna Fatiha diye yazılarak gelen kişilere dağıtıyorlar.



Okunduğu zaman vefat eden kişinin ruhu müstafi oluyordur. Ama bir müddet sonra evlerde ve evlerden sonra camilere Yasin Tebarekeleri getirerek koyuyorlar. Camilerimizin raflarında işte falan kişinin ruhuna Fatiha yazan bir sürü kitap vardır. Bununla beraber amacının dışına çıkmış oluyor. Uzun zamandır düşündüğümüz bir şey vardı. Bugün Afrika’da, Asya’da, Balkanlarda, özellikle Afrika’nın iç kesimlerinde bırakın evine Kuran-ı Kerim girmeyi, inanmış olduğu Kuran-I Kerim’i görmeyen birçok Müslüman kardeşimiz var. Biz de Talas İlçe Müftülüğü olarak bir kampanya başlattık. Geçtiğimiz bayramdan sonraki Perşembe günü trafik kazası geçiren ERÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eyyup Gerçekçioğlu hocamız annesini ve kardeşini kaybetmişti. Komşuları, ailesi katkıda bulanarak anlamlı bir organize yaparak Yasin Tebareke almak yerine Diyanet İşleri Başkanlığımızın “Hediyem Kur-an olsun” kampanyasına katılarak kendi aralarında her bir Kuran-ı Kerim fiyatı kadar para topladılar. Bunun neticesinde 1400 TL gibi bir meblağ toplanmış oldu. Kayseri’de bütün ilçelerimizde bu kampanyayı hayata geçirmeye çalışıyoruz. Büyük rağbet var. Vatandaşlarımızdan cenazelerde dağıtılan Yasin Tebareke yerine Müftülüklerimize gelerek “Hediyem Kur’an olsun” kampanyasına destek olmalarını bekliyoruz. “



Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ

