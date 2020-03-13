“Hekimlerimizin kıymetini bilelim”

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, herkesin bir şekilde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hekim hizmetine, ihtiyaç duyduğunu belirterek, “Hekimlerimize sahip çıkmalıyız ve onların verdiği hizmetin bilincinde olmalıyız” dedi.
Çopuroğlu mesajını şöyle sürdürdü; “Ülkelerin bütçelerinde ki en önemli harcama kalemlerinden birisi sağlıktır. Bilindiği gibi sağlık hizmeti için ciddi yatırımlar ve harcamalar yapılıyor. Fiziki alt yapı, hastaneler, cihazlar, bu hizmet için en önemli etkendir. Ancak yetişmiş sağlık personeliniz, hekiminiz yoksa sizin bu fiziki alt yapılarınızın ya da cihazlarınız da bir anlam ifade etmediğini bilmemiz gerekir. O nedenle ülkemiz, yıllardır özellikle AK Partimizin iktidarı döneminde yetişmiş hekim ve sağlık personeli için ciddi yatırımlar yapıyor ve yapmaya da devam etmektedir. Bu nedenle ülkemizde yetişmiş olan hekimlerimizin değerini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Onların, bizlerin sağlıklarına kavuşması noktasında verdiği çaba, aldığı risk ve çoğu zaman fedakârlıklar yaparak bu görevi yerine getirdiklerini biliyoruz. İnsanlarımız, hayatlarının herhangi bir dönemi ya da birçok döneminde hastalanıyor ve ilk olarak müracaat ettiği yer hekimlerimiz oluyor. Onlar, aldıkları eğitim ve bilgiler sayesinde bizlere sağlık hizmeti veriyor ve şifa bulmamız sağlıyorlar. Bu sebeple, hekimlerimiz başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımızın verdiği hizmetin değerini toplum olarak çok iyi bilmeliyiz.”
Başkan Çopuroğlu mesajını şu ifadelerle sonlandırdı: “Bu itibarla sağlımızı kazanma noktasında çaba sarf eden hekimlerimizin 14 Mart Tıp Bayramlarını kutluyor, Çanakkale Savaşı başta olmak üzere, Kurtuluş Savaşı’nda ve terör örgütlerine yönelik mücadelede şehit olan hekimlerimizi, görevi başında iken şiddete maruz kalan, saldırı sonucunda hayatlarını kaybeden hekimlerimizi de rahmetle anıyorum.”
Haber: Erkinbeğ Uygurtürk
Çopuroğlu mesajını şöyle sürdürdü; “Ülkelerin bütçelerinde ki en önemli harcama kalemlerinden birisi sağlıktır. Bilindiği gibi sağlık hizmeti için ciddi yatırımlar ve harcamalar yapılıyor. Fiziki alt yapı, hastaneler, cihazlar, bu hizmet için en önemli etkendir. Ancak yetişmiş sağlık personeliniz, hekiminiz yoksa sizin bu fiziki alt yapılarınızın ya da cihazlarınız da bir anlam ifade etmediğini bilmemiz gerekir. O nedenle ülkemiz, yıllardır özellikle AK Partimizin iktidarı döneminde yetişmiş hekim ve sağlık personeli için ciddi yatırımlar yapıyor ve yapmaya da devam etmektedir. Bu nedenle ülkemizde yetişmiş olan hekimlerimizin değerini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Onların, bizlerin sağlıklarına kavuşması noktasında verdiği çaba, aldığı risk ve çoğu zaman fedakârlıklar yaparak bu görevi yerine getirdiklerini biliyoruz. İnsanlarımız, hayatlarının herhangi bir dönemi ya da birçok döneminde hastalanıyor ve ilk olarak müracaat ettiği yer hekimlerimiz oluyor. Onlar, aldıkları eğitim ve bilgiler sayesinde bizlere sağlık hizmeti veriyor ve şifa bulmamız sağlıyorlar. Bu sebeple, hekimlerimiz başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımızın verdiği hizmetin değerini toplum olarak çok iyi bilmeliyiz.”
Başkan Çopuroğlu mesajını şu ifadelerle sonlandırdı: “Bu itibarla sağlımızı kazanma noktasında çaba sarf eden hekimlerimizin 14 Mart Tıp Bayramlarını kutluyor, Çanakkale Savaşı başta olmak üzere, Kurtuluş Savaşı’nda ve terör örgütlerine yönelik mücadelede şehit olan hekimlerimizi, görevi başında iken şiddete maruz kalan, saldırı sonucunda hayatlarını kaybeden hekimlerimizi de rahmetle anıyorum.”
Haber: Erkinbeğ Uygurtürk