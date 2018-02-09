Hematoloji-Onkoloji Kliniği yenilendi

Erciyes Üniversitesi Çocuk Hastanesindeki açılışta konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven, Erciyes Üniversitesi hastanelerinin yenilendiğini söyledi.

Güven, ERÜ'nün 40'ıncı yılını kutladığını ve bu kadar zaman içerisinde gerek hayırsever gerekse diğer kurumların katkısıyla Türkiye'nin sayılı bir üniversite haline geldiğini belirtti.

Hastalara daha güvenli bir ortamda, otel konforunda hizmet sunmaya çalıştıklarını vurgulayan Güven, "Bazen devletimizin katkısı, bazen kendi bütçemiz, bazen de hayırseverlerimizin imkanları ile bu iyileştirmeleri yapıyoruz. Bugün burada Kemik İliği Ünitesinin revizyonu yapıldı. Daha nezih bir ortamda bir otel konforunda, hastalarımızın ve hasta yakınlarımızın rahat edebileceği, daha iyi bir ortamda tedavi görebilecekleri, huzurlu bir ortam oluşturuldu." ifadelerini kullandı.

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise kendisinin de bir doktor olduğunu ve kemik iliği naklinde ERÜ'nün, çok başarılı çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Büyükkılıç, Melikgazi meclisinde alınan kararla ERÜ Çocuk Hastanesi Hematoloji-Onkoloji Kliniği ve Kemik İliği Transplantasyon Ünitesi'ne destek olmaya karar verdiklerini kaydetti.



"Bütün hastalarımız tek kişilik odalarda kalıyor"

Kansere Karşı Birlik Derneği Başkanı Prof. Dr. Musa Karakürkçü ise geçmişte Hematoloji-Onkoloji Kliniği ve Kemik İliği Transplantasyon Ünitesi'nde kalan hastaların, çift kişi kaldığını ve bunun çok büyük sorun olduğunu vurguladı.

Enfeksiyonun bulaşma riskinin daha çok olduğunu belirten Karakürkçü, şunları kaydetti:

"Bütün hastalarımıza çift kişilik odalar verelim, odaların içerisinde banyosu ve tuvaleti olsun ve aileler bu şekilde daha rahat etsin istedik. Bu hastalıkla mücadele etmek zaten zor. Aile zaten sıkıntılar çekiyor. Hiç olmazsa burada rahat ettirelim diye düşündük. Biz KANKA Derneği olarak Melikgazi Belediyemizi ziyaret ettiğimizde bu işe önayak olabileceklerini söylediler. Bugün de buradaki servis düzenlendi. Bütün hastalarımız tek kişilik odalarda kalıyor. Kemik İliği Ünitesi (KİT) büyüttük. Bütün hastalarımız daha iyi şartlara tedavi alabiliyorlar."



AA

