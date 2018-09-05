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Hemşehrilerinden Bakan Yardımcısı Aksu’ya ziyaret

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve diğer ilçe belediye başkanları, Recep Tayyip Erdoğan’ın Tarım ve Orman Bakanı Yardımcılığı’na atadığı Mustafa Aksu’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Hemşehrilerinden Bakan Yardımcısı Aksu’ya ziyaret

Ülke gündemine dair sohbetlerde bulunulan ziyarette Başkan Cabbar, Develi’nin tarımsal kalkınmasına ön ayak olacak proje ve taleplerden oluşan bir dosya sunarak bilgilendirmelerde bulundu. Tarım ve hayvancılığın Develi’nin temel geçim kaynağı olduğunu belirten Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Mustafa Aksu, “Başkanımızın hazırladığı dosya bizlere de neler yapacağımız hakkında önemli ipuçları vermektedir. Bir Develili olarak Develimizin tarımsal anlamda nelere ihtiyaç duyduğunu çok iyi bilmekteyim. İnşallah önümüzdeki süreçte hem Develimiz adına hem de yurdumuz genelinde tarımsal verimi artırmak için büyük projelere imza atacağız” diyerek nazik ziyaretlerinden dolayı Başkan Cabbar’a ve diğer ilçe belediye başkanlarına teşekkürlerini iletti.

 

İHA

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