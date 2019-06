“Her Kesimi Kucaklayan Tek Liste İle Kongreye Gidiyoruz”

Başkan Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, kentin en önemli marka değerlerinden Kayserispor’un Cumartesi günü kongreye gideceğini hatırlatarak, bu süreçte takıma sahip çıkan taraftarlar başta olmak üzere tüm kesimlere teşekkür etti.

“Kayserimizin güzel insanları Kayserispor’umuza sahip çıkıyor” diyen Başkan Büyükkılıç, kongreye her kesimi kucaklayan tek liste ile gidileceğine işaret ederek, şunları kaydetti:

“Cumartesi günü saat 11.00’de yapılacak olan genel kurulda Kayserimizi kucaklayan bir liste anlayışını hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm hemşehrilerimizi genel kurulda bulunmaya, taraftarlarımızı her zaman olduğu gibi sahip çıkmaya, birliğimizi beraberliğimizi, dayanışmamızı, kardeşliğimizi koruyacak ve şehrimizin en önemli markası olan Kayserispor’umuzu kamuoyunda en güzel şekliyle süper ligdeki yerini alacak ve orada Kayseri’yi temsil edecek olarak görmek istiyoruz. Bu anlayış içerisinde de ayrım gözetmeden herkesi kucaklayan bir yaklaşım içerisinde çalışmalarımız tamamlandı. İnşallah güçlü bir listeyle yapılacak genel kurul sonrasında Kayserispor’umuzu daha iyi noktalara gelmesi için her türlü önlemleri alacak, gayretlerimizi gerek sivil toplum örgütlerimiz gerek sanayicilerimiz gerek iş adamlarımız gerek siyasilerimiz gerekse yerel yöneticilerimiz olarak el ele vermek suretiyle hayata geçireceğimizi belirtiyorum. Sağlıklı, huzurlu ve dayanışma içerisinde bir kongre olmasını temenni ediyorum. Katkı sağlayan hemşehrilerimize ve tüm kesimlere teşekkür ediyorum”