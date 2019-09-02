HER PROFESÖR AYNI DEĞİL!

Kayseri Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per yapmış olduğu yazılı açıklamada, ERÜ Tıp Fakültesi’nde olduğu iddia edilen bazı olayları aktarırken medyanın tüm doktorları töhmet altında bırakacak anlatımlardan sakınılması gerektiğini ifade etti. Prof. Per yazılı açıklamasında şöyle dedi: “Suçun şahsiliği prensibine uyulmadan suç olduğu iddia edilen olayları işleyenlerin isimleri verilmeden yapılan bu tür haberlerin mesleğini hakkıyla yapan meslektaşlarımızın kamuoyu nezdinde küçük dürülmesinden dolayı üzüntü içerisindeyiz. Hekimlik mesleğinin onurlu ve kutsal bir meslek olduğu asırlardır bilinen bir gerçektir. Meslektaşlarımızın zor bir eğitim sürecinden geçerek insanların hayatını kurtarmada birinci derecede görev aldıklarının unutulmaması gerekmektedir. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerinde yaşandığı ifade edilen olaylarda anlatılan olayların kabul edilebilir hiçbir tarafı yoktur. Kamuoyunu aydınlatma görevini yapan basın organlarımızın bu tür haberleri yaparken dikkatli olmaları ve kurumda çalışan bütün öğretim üyelerinin töhmet altında bırakılacak durumlardan kaçınılması en büyük arzumuzdur. Kanun dışı olarak mesai saatlerinde veya mesai dışı muayenehanelerinde veya hastanelerinde hasta bakarak özel hastalarına yatış önceliği veriliyorsa bu konuda Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü ve Kayseri Sağlık İl müdürlüğü görevini yapmalıdır. Haberde yaşandığı iddia edilen olayların ve muhataplarının kim ya da kimler olduğu konusuna açıklık getirilmesi gerekmektedir. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Ülkemizdeki en saygın kaliteli eğitim ve sağlık hizmeti veren kurumlarımızdan birisidir. Burada görev yapan meslektaşlarımızın suç teşkil edebilecek, meslek ahlakına aykırı davranışlarındaki ilk sorumluluk üniversite yönetimindedir. Haberde hiçbir şekilde kabul etmeyeceğimiz tutumlarda bulunduğu iddia edilen Profesör ve Doçentlerin isimlerinin üniversite yönetimine verilmesi halinde gerekli soruşturmanın titizlikle yapılacağına inanıyoruz. Ayrıca Kayseri Tabip Odamıza da bu kişiler ve yaptıkları ile ilgili bilgi verilmesi halinde Tabip Odamız Haysiyet Kurulu tarafından gereğinin yapılacağını ve bu kişilerin hekimlik mesleğinin onurunu zedelemesine beyaz önlüklerimizin lekelenmesine izin vermeyeceğinizin bilinmesini isteriz.”



