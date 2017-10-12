“Her şeye rağmen Türkler binlerce yıldır yaşıyor”

Sabancı Kültür Sitesi’nde düzenlenen konferansa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Karamehmet Yıldız, fakülte dekanları ile çok sayıda öğrenci katıldı.



Türk tarihi hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Ahmet Taşağıl, Türk tarihini analitik olarak anlamak için Türk göçlerinin iyi anlanması gerektiğini söyledi.



Prof. Dr. Taşağıl, “Türk tarihi dediğimiz zaman kesin, belirli bir yer akla gelmiyor. Bin 500 yıl öncesinden söz eden bir belgede Tuna nehrinden Karadeniz’e kadar olan kısımda bütün Türk Boylarının nerede yaşadığını bize göstermektedir. Bu açıdan farklı bakmamız gerekiyor. Tek bir mekândan söz edemeyiz. Buna bakarak da Türk adının kaybolmadan günümüze nasıl ulaştığına iyi incelememiz gerekir. Bakınız kaç tane Hanedan değişti. Devletler yıkıldı. Onca şeye rağmen Türkler toplum olarak günümüze kadar yaşadı. İnşallah binlerce yıl, dünya var oldukça da yaşarlar” dedi.



Konferansın sonunda Rektör Yardımcısı Yıldız, Prof. Dr. Taşağıl’a plaket ve çiçek takdim etti.