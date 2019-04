“Her türlü hazırlığımız yapıldı, ihtiyaçlar karşılandı”

Öncelikle tohum ve gübreler çiftçimizin mazot ihtiyaçları temin edildi ve üretime her türlü hazırlık yapıldı. Artık bundan sonra çiftçilerimiz toprakla tohumları buluşturmaya başlayacak" dedi.

Kış mevsiminden itibaren tüm hazırlıkların yapıldığını, artık çiftçilerin tohumları toprakla buluşturmaya başlayacağını kaydeden Başkan Akay, "Çiftçilerimiz baharın gelmesini büyük bir umutla bekliyorlardı. Biz kıştan itibaren bahar hazırlıklarımızı yapmaya başlamıştık. Öncelikle tohum ve gübreler çiftçimizin mazot ihtiyaçları temin edildi ve üretime her türlü hazırlık yapıldı. Artık bundan sonra çiftçilerimiz toprakla tohumları buluşturmaya başlayacak. İnşallah bazı bölgelerimizde başladı. Bundan yaklaşık 15-20 gün önce Tokat Turhal Fabrikamızla ilgili olarak çiftçilerimizle birlikte ekim faaliyeti yapmıştık bahar biraz daha erken geldiği için. Her bahar çiftçimiz için bir umut, inşallah bu umutlar yeşersin istiyoruz. Kayseri Şeker açısından çiftçimizle diyaloğumuzda Allah'a şükür bir problem olması söz konusu değil, sıkıntı yaşanması söz konusu değil" dedi.



Çiftçilerin ihtiyaçlarının karşılanmasının yanında pancar ekim sözleşmelerinin de gerçekleştirildiğini belirten Akay; "Çiftçimizin, biraz önce ifade ettiğim bütün ihtiyaçlarının karşılanması yanında onlardan öncelikle pancar ekim sözleşmelerini gerçekleştirdik, taahhütlerini aldık. Taahhütlerinin alınması konusunda beklentimize uygun bir durum gerçekleşti. Aslında çiftçinin talebi çok fazla fakat bildiğiniz gibi şeker pancarı üretimi ve şeker kotalı olarak gerçekleşiyor. Bu yüzden belli bir miktar ile sınırlamak durumunda. Bu sene geçen seneki özelleştirme sürecinden kaynaklanan bazı problemler yaşanmıştı. Ondan dolayı problem yaşayan bölgelerdeki çiftçilerimizin taahhütlerinde biraz problemler olduğunu bizler de duyuyoruz. Bu şeker sektörü açısından, şeker pancarı tarımı açısından ve pancar çiftçisi açısından aslında bir problem, gelecek için baktığımızda bir problem olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.



"Her türlü hazırlıklar yapıldı, ihtiyaçlar karşılandı"

Kayseri Şeker olarak çiftçinin ve fabrikanın üretim gücünün en üst seviyede olmasını istediklerinin altını çizen Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Biz Kayseri Şeker olarak hem çiftçimizin üretim gücü hem de fabrikamızın üretim gücü en üst seviyede bütün gücümüzle üretimi en iyi şekilde gerçekleştirmek arzusu ve niyetindeyiz. Bunun için her türlü hazırlığımız yapıldı, ihtiyaçlar karşılandı. Şimdi artık iklime bağlı olarak çiftçimiz yavaş yavaş ekime başlıyor. Allah hayırlı ve bereketli eylesin. Tarımdan, özellikle pancar tarımından geçimini sağlayan yaklaşık 120-130 bin çiftçimiz var Türkiye de, bütün hepsi geleceğe dair umutlarını yeşertmek istiyorlar."