HER ZAMAN UYANIK OLUN Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç öğrencilere çağrıda bulunarak, “Şer güçlerin ülkemiz üzerinde oynadıkları oyunlar nedeniyle her zaman uyanık olun, özellikle gençlerimiz ecdadımızın yaptıklarını hatırlayıp ülkemize ve bayrağımıza her zamankinden daha çok sahip çıkmalılar” dedi.

13 Nisan 2019 Cumartesi 09:08