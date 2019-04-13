HER ZAMAN UYANIK OLUN

HER FIRSATTA GENÇLERLE
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sahada yaptığı çalışmalar sırasında güzergahlardaki okulları da ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geliyor. Gençliğin ecdadımızı bilerek iyi yetişmesinin önemini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ziyaretinde iki anlamlı gezi sözü verdi.
BÜYÜKKILIÇ’IN TAVSİYESİ
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Hal Kompleksi ziyaretinin ardından sürpriz bir şekilde Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti. Okul Müdürü Murat Altındağ ile birlikte sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden Başkan Büyükkılıç, şer güçlerin ülkemiz üzerinde oynadıkları oyunlar nedeniyle her zaman uyanık olunması gerektiğini belirtti.
ÇANAKKALE VE SAMSUN’A GEZİ SÖZÜ
Başkan Memduh Büyükkılıç, Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı ruhunu yaşamak isteyen gençleri Çanakkale’ye ve 19 Mayıs’ın 100’ncü yılında Samsun’a göndermeye söz verdi. Büyükkılıç, özellikle gençlerin bu yerleri muhakkak gezip yerinde görmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Kitaplarda her şey anlatılamıyor, özellikle Çanakkale ve Samsun ziyaretleri oranın ruhunu yaşamak ve hissetmek adına çok önemlidir. Onun için gençlerimize söz verdim onları Samsun ve Çanakkale’ye göndereceğiz” dedi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sahada yaptığı çalışmalar sırasında güzergahlardaki okulları da ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geliyor. Gençliğin ecdadımızı bilerek iyi yetişmesinin önemini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ziyaretinde iki anlamlı gezi sözü verdi.
BÜYÜKKILIÇ’IN TAVSİYESİ
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Hal Kompleksi ziyaretinin ardından sürpriz bir şekilde Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti. Okul Müdürü Murat Altındağ ile birlikte sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden Başkan Büyükkılıç, şer güçlerin ülkemiz üzerinde oynadıkları oyunlar nedeniyle her zaman uyanık olunması gerektiğini belirtti.
ÇANAKKALE VE SAMSUN’A GEZİ SÖZÜ
Başkan Memduh Büyükkılıç, Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı ruhunu yaşamak isteyen gençleri Çanakkale’ye ve 19 Mayıs’ın 100’ncü yılında Samsun’a göndermeye söz verdi. Büyükkılıç, özellikle gençlerin bu yerleri muhakkak gezip yerinde görmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Kitaplarda her şey anlatılamıyor, özellikle Çanakkale ve Samsun ziyaretleri oranın ruhunu yaşamak ve hissetmek adına çok önemlidir. Onun için gençlerimize söz verdim onları Samsun ve Çanakkale’ye göndereceğiz” dedi.
İlter SAĞIRSOY