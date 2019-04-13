Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

HER ZAMAN UYANIK OLUN

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç öğrencilere çağrıda bulunarak, “Şer güçlerin ülkemiz üzerinde oynadıkları oyunlar nedeniyle her zaman uyanık olun, özellikle gençlerimiz ecdadımızın yaptıklarını hatırlayıp ülkemize ve bayrağımıza her zamankinden daha çok sahip çıkmalılar” dedi.

HER ZAMAN UYANIK OLUN
HER FIRSATTA GENÇLERLE
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sahada yaptığı çalışmalar sırasında güzergahlardaki okulları da ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geliyor. Gençliğin ecdadımızı bilerek iyi yetişmesinin önemini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ziyaretinde iki anlamlı gezi sözü verdi.

BÜYÜKKILIÇ’IN TAVSİYESİ
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Hal Kompleksi ziyaretinin ardından sürpriz bir şekilde Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti. Okul Müdürü Murat Altındağ ile birlikte sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden Başkan Büyükkılıç, şer güçlerin ülkemiz üzerinde oynadıkları oyunlar nedeniyle her zaman uyanık olunması gerektiğini belirtti.

ÇANAKKALE VE SAMSUN’A GEZİ SÖZÜ
Başkan Memduh Büyükkılıç, Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı ruhunu yaşamak isteyen gençleri Çanakkale’ye ve 19 Mayıs’ın 100’ncü yılında Samsun’a göndermeye söz verdi. Büyükkılıç, özellikle gençlerin bu yerleri muhakkak gezip yerinde görmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Kitaplarda her şey anlatılamıyor, özellikle Çanakkale ve Samsun ziyaretleri oranın ruhunu yaşamak ve hissetmek adına çok önemlidir. Onun için gençlerimize söz verdim onları Samsun ve Çanakkale’ye göndereceğiz” dedi.
 

İlter SAĞIRSOY

İlgili Galeriler
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri HaberHaberHaberlerMemduh BüyükkılıçBÜYÜKKILIÇBüyükşehir Belediye
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.