Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Bünyan’ın Akmescit Mahallesi’ne giderek mahalle girişinde verilen hizmetlerle ilgili bilgiler aldı. Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ve ilçe bürokratlarıyla bir süre görüşen Başkan Memduh Büyükkılıç, Akmescit halkının karantina şartlarına uyduğunu ve en kısa sürede bu sürecin sona ereceğini söyledi.
Sağlık Müdürlüğü ve güvenlik güçlerinin gerekli çalışmaları yaptığını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, “Belediyelerimiz de her türlü desteği veriyor. Herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Mahalle halkımızın zarar görmeden en kısa sürede normal hayata dönmeleri için herkes gayret gösteriyor. Tedirgin olmaya gerek yok. Devletimizin gücü her türlü imkanı sağlayacak kapasitede. Yeter ki birlik beraberliğimizi koruyalım. Bu süreci kısaltmak bizlerin elinde, o da evde kalmakla mümkün” diye konuştu.
Sağlık Müdürlüğü ve güvenlik güçlerinin gerekli çalışmaları yaptığını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, “Belediyelerimiz de her türlü desteği veriyor. Herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Mahalle halkımızın zarar görmeden en kısa sürede normal hayata dönmeleri için herkes gayret gösteriyor. Tedirgin olmaya gerek yok. Devletimizin gücü her türlü imkanı sağlayacak kapasitede. Yeter ki birlik beraberliğimizi koruyalım. Bu süreci kısaltmak bizlerin elinde, o da evde kalmakla mümkün” diye konuştu.
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