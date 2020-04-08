“Herkes bu sürece katkıda bulunacak” Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Koronavirüs kapsamında alınan tedbirleri yerinde incelemek için Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ile birlikte Yıldırım Beyazıt Mahallesi’ndeki semt pazarında incelemelerde bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tüm dünyada ve ülkemizde yaşanan Koronavirüs salgını sürecinde vatandaşların sağlığı için alınan kararların uygulanmasına yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak adına yoğun bir şekilde kullandığı pazaryerlerindeki hijyen kurallarını yerinde incelemek için Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ile birlikte Yıldırım Beyazıt Mahallesi’ndeki semt pazarını ziyaret etti. Burada pazarcı esnafı ve vatandaşlarla bol bol sohbet eden Başkan Memduh Büyükkılıç uyulması gereken hijyen kurallarını da hatırlattı. Yaptığı incelemenin ardından konuşan Başkan Büyükkılıç, “Melikgazi İlçemizin en önemli semtlerinden birisi olan Yıldırım Beyazıt Mahallesi’ndeki semt pazarındayız. Melikgazi Belediye Başkanımız Mustafa Palancıoğlu ile beraber akşam üzeri yoğun olduğunu düşündüğümüz için bu saatte değerli esnafımızı ziyaret ettik. Alışveriş yapan hemşehrilerimizi ziyaret ettik. Varsa talepleri, onları dinledik. Çok şükür burada esnafımız olsun alışveriş yapan vatandaşlarımız olsun standartlara uymaya gayret gösteriyorlar. Kayseri’mizin zaten özelliği uyum kültürü, Kayseri olarak yasalara ve kurallara uymayı her zaman önemsiyor ve bu sürece de en büyük katkıyı sağlıyoruz. Bu vesileyle bir kez daha kurallara uyan hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Bizim esnafımızdan ricamız sebze, meyve ve temel gıda satan kardeşlerimizin daha mesafeli olmaları. Kendi aralarındaki mesafeler iyi fakat alışverişe gelen vatandaşlarımızın daha rahat hareket etmesi adına mesafelerin açılmasını bekliyoruz. Bugün burada şartlara aşağı yukarı uyulmuş durumda. Her zaman iyinin daha iyisi, güzelin daha güzeli vardır. Önümüzdeki salıya inşallah bu şartları daha da iyileştirerek pazarımızı kurarsak sonuçta hepimiz kazanırız. Herkes bu sürece katkıda bulunacak. Bunu da en az hasarla atlatmaya çalışacağız” dedi.

Vatandaşların zor bir süreçten geçtiğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da “Biz de belediyeler olarak vatandaşımızın hizmetindeyiz. Özellikle pazar yerindeki esnafımıza da destek çıkacak şekilde ve burada hijyen kurallarına uyacak şekilde çeşitli düzenlemeleri yaptık. Sağ olsunlar hem esnafımız hem de vatandaşımız bu sürece destek veriyor” şeklinde konuştu.



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