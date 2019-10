Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği’nin ziyaretinde bir kez daha tüm şehitlerimize rahmet, gazilerimize sıhhat temennisinde bulundu. Şehit aileleri ve gazilerin her zaman yanında olduklarını belirten Başkan Büyükkılıç, “Onların duasını almak bizim için aslolandır. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Dün uğurladığımız şehidimiz Zekeriya Altunok’un ailesine bir kez daha taziyelerimi iletiyorum. Tüm gazilerimize şifa diliyorum. Zor bir coğrafyadayız. Herkesin bu ülkeden medet umduğunu biliyoruz. İnşallah Ay Yıldızlı Türk Bayrağımıza, vatanımıza, milletimize ve devletimize sahip çıkacağız. Bizim buralarda bu hizmeti vermemize Cenabı Allah’ın izniyle imkan sağlayan şehitlerimize minnet duyuyorum” dedi.







Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan da, şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve Türk milletine sabırlar dileyerek, vatanımızın birlik ve beraberliği için canlarını vermeye her zaman hazır olduklarını kaydetti. Barış Pınarı Harekatı ile başlayan sürecin ülkemizin büyüklüğünü bir kez daha gösterdiğini ifade eden Üçkan, “Bu süreçle oyun kurucu olduğumuzu da göstermiş olduk. Bunu sağlayan ülkemizin yöneticilerine teşekkür ediyorum” dedi. Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkan Büyükkılıç’a da teşekkür eden Yılmaz Üçkan, “Geçmişten bugüne dek hem şehit ailelerimiz hem de gazilerimizin maddi ve manevi olarak yanında bulundunuz ve bulunmaya da devam ediyorsunuz. Şehit ailelerimiz ve gazilerimize her zaman gönlünüzü açtınız. Başka illerden gelen dernek yöneticilerimiz sizin bizlere sağladığınız katkılardan dolayı Kayseri’yi diğer illere örnek gösteriyorlar” şeklinde konuştu.