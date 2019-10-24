Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

“Herkesin bu ülkeden medet umduğunu biliyoruz”

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan ve dernek yöneticileri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, şehit aileleri ve gazilerin her zaman yanında olduklarını ve yanlarında olmaya devam edeceklerini söyledi. Ayrıca Büyükkılıç, zor bir coğrafyada olduğumuzu söyleyerek, “Herkesin bu ülkeden medet umduğunu biliyoruz” dedi.

“Herkesin bu ülkeden medet umduğunu biliyoruz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği’nin ziyaretinde bir kez daha tüm şehitlerimize rahmet, gazilerimize sıhhat temennisinde bulundu. Şehit aileleri ve gazilerin her zaman yanında olduklarını belirten Başkan Büyükkılıç, “Onların duasını almak bizim için aslolandır. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Dün uğurladığımız şehidimiz Zekeriya Altunok’un ailesine bir kez daha taziyelerimi iletiyorum. Tüm gazilerimize şifa diliyorum. Zor bir coğrafyadayız. Herkesin bu ülkeden medet umduğunu biliyoruz. İnşallah Ay Yıldızlı Türk Bayrağımıza, vatanımıza, milletimize ve devletimize sahip çıkacağız. Bizim buralarda bu hizmeti vermemize Cenabı Allah’ın izniyle imkan sağlayan şehitlerimize minnet duyuyorum” dedi.



Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan da, şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve Türk milletine sabırlar dileyerek, vatanımızın birlik ve beraberliği için canlarını vermeye her zaman hazır olduklarını kaydetti. Barış Pınarı Harekatı ile başlayan sürecin ülkemizin büyüklüğünü bir kez daha gösterdiğini ifade eden Üçkan, “Bu süreçle oyun kurucu olduğumuzu da göstermiş olduk. Bunu sağlayan ülkemizin yöneticilerine teşekkür ediyorum” dedi. Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkan Büyükkılıç’a da teşekkür eden Yılmaz Üçkan, “Geçmişten bugüne dek hem şehit ailelerimiz hem de gazilerimizin maddi ve manevi olarak yanında bulundunuz ve bulunmaya da devam ediyorsunuz. Şehit ailelerimiz ve gazilerimize her zaman gönlünüzü açtınız. Başka illerden gelen dernek yöneticilerimiz sizin bizlere sağladığınız katkılardan dolayı Kayseri’yi diğer illere örnek gösteriyorlar” şeklinde konuştu.
 

Haber: Fatma Alkan

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerKayseri Büyükşehir BelediyesiBüyükşehir BelediyesiMemduh BüyükkılıçBÜYÜKKILIÇ
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.