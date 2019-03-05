HESAPLAŞMAYA ÇEVİRMEK İSTİYORLAR

ÇOK MESAFE KATETTİK
Kayseri Gazeteciler Cemiyetini ziyaret eden MHP Kayseri milletvekili İsmail Özdemir "Ak Parti ile birlikte, siyasi belirsizlikleri ortadan kaldırıp Türkiye’yi dış siyasi müdahalelere daha kapalı ama milli iradenin güçlenip daha da yaygınlaşmasına açık hale getirebilme konusunda çok önemli bir mesafeyi kat ettik” diye konuştu.
CUMHUR İTTİFAKI TAM ŞEFFAFTIR
MHP milletvekili İsmail Özdemir, “Birileri yeni bazı siyasi senaryolarla Türkiye’yi, Türk Milleti’nin irade ve kararlılığıyla beraber girmiş olduğu asli yol ve rotadan saptırmanın arayışı içerisindeler. Cumhur İttifakı her yönüyle şeffaf bir ittifaktır. İlkelerinden tutun bütün çalışmaları, neyi hedeflediği bütünüyle Türk Milleti’nin karşısında herhangi bir gizli ajanda olmadan açık ve net bir şekilde paylaşılmıştır" ifadelerini kullandı.
MİLLETVEKİLLİĞİNDEN ÖNCE GAZETECİYDİ
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren KGC Başkanı Veli Altınkaya, Milletvekili Özdemir'in meclisteki çalışmalarını takdirle takip ettiklerini ifade ederek “Kendisi Kayseri’nin bir evladı. Milletvekili olana kadar da bizim mesleğimizi icra ediyor hem de partideki görevini yerine getiriyordu. Dolayısıyla gazetecilerin halinden anlayan da bir siyasetçi. Her milletvekili önce yaşadığı bölgedeki seçmeninin taleplerini gündeme getirmeli, bundan doğal bir şey olmaz” dedi.
Kayseri Gazeteciler Cemiyetini ziyaret eden MHP Kayseri milletvekili İsmail Özdemir "Ak Parti ile birlikte, siyasi belirsizlikleri ortadan kaldırıp Türkiye’yi dış siyasi müdahalelere daha kapalı ama milli iradenin güçlenip daha da yaygınlaşmasına açık hale getirebilme konusunda çok önemli bir mesafeyi kat ettik” diye konuştu.
CUMHUR İTTİFAKI TAM ŞEFFAFTIR
MHP milletvekili İsmail Özdemir, “Birileri yeni bazı siyasi senaryolarla Türkiye’yi, Türk Milleti’nin irade ve kararlılığıyla beraber girmiş olduğu asli yol ve rotadan saptırmanın arayışı içerisindeler. Cumhur İttifakı her yönüyle şeffaf bir ittifaktır. İlkelerinden tutun bütün çalışmaları, neyi hedeflediği bütünüyle Türk Milleti’nin karşısında herhangi bir gizli ajanda olmadan açık ve net bir şekilde paylaşılmıştır" ifadelerini kullandı.
MİLLETVEKİLLİĞİNDEN ÖNCE GAZETECİYDİ
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren KGC Başkanı Veli Altınkaya, Milletvekili Özdemir'in meclisteki çalışmalarını takdirle takip ettiklerini ifade ederek “Kendisi Kayseri’nin bir evladı. Milletvekili olana kadar da bizim mesleğimizi icra ediyor hem de partideki görevini yerine getiriyordu. Dolayısıyla gazetecilerin halinden anlayan da bir siyasetçi. Her milletvekili önce yaşadığı bölgedeki seçmeninin taleplerini gündeme getirmeli, bundan doğal bir şey olmaz” dedi.
İlter SAĞIRSOY