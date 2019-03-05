HESAPLAŞMAYA ÇEVİRMEK İSTİYORLAR MHP Kayseri milletvekili İsmail Özdemir 31 Mart seçimlerini hesaplaşma evresine çevirmeye çalıştıklarını ifade ederek, “Dolayısıyla bu şartlar altında Türkiye’yi yeni bir siyasi krize sokmamak için, toplumsal huzurumuzu ve milli istikrarımızı bozmamak için Cumhur İttifakı’nın 31 Mart’ta başarılı olması son derece önemli” dedi.

05 Mart 2019 Salı 09:52