"Heykel yerine konmazsa atölyemde sergilerim”

Kayseri’de geçen hafta kaldırılan Cumhuriyet Kadını Heykeli'nin heykeltıraşları Ekrem ve Nalan Bor, sessizliğini bozdu. Heykeltıraşlar, sorunun Ticaret Odasından değil, farklı heykeltıraşların heykelle ilgili verdiği çürük raporundan kaynaklandığını savundu.

Kayseri’de Pastırmacılar Geçidi'nde bulunan ve 2003 yılında Kayseri Ticaret Odasının bazı STK’larla işbirliği içerisinde yapılmasına önayak olduğu; Moğol istilasında Bacıyanı Rum teşkilatının kadınlarının düşmana karşı verdiği mücadele ve Milli Mücadele’de Müdafaa-i Vatan Derneği'nin kadınlarının Türk askerine cephane yollarken gösterdiği kahramanlıkları anısına dikilmiş olan Cumhuriyet Kadını Heykeli'nin heykeltıraşları Ekrem ve Nalan Bor çifti, heykelle ilgili sessizliklerini bozdu.

Polyester heykele eridi raporu verdiler

Heykelin kaldırılma nedeninin iki farklı heykeltıraşın, Cumhuriyet Kadını Heykeli'nin çürüdüğüne dair rapor vermesi olduğunu belirten Ekrem Bor, "Yeni dönem Ticaret Odası Başkanımız Ömer Gülsoy Bey heykelle ilgili rapor istemiş. Kayseri’deki 2 heykeltıraş başka bir niyetle çok farklı bir rapor vermiş. Ben buna bağlıyorum. Bu heykelin tamir olacağını bile bile tamir olamayacağını, çürüdüğünü söylemişler. Bu heykel polyesterden yapılma. Plastik bir poşet bile doğada eriyemezken, polyesterin eridiğini söylemişler. Tabii Başkanımızın bu konuda teknik bilgisi olmadığı ve heykelin bizden sonra değiştirilen bayrağının insanları yaralaması nedeniyle, yeni dönemin heyecanıyla esnafa da yardımcı olmak istediği için o heykeli bir gecede kaldırmışlar oradan. Kayseri’de 2 heykel tıraş var zaten, bu işlerle uğraşan. Arkadaşların da ne niyetle dediğini biliyoruz” diye konuştu.

“Kayseri'nin merkezinde pastırma, sucuk, mantı anlatacak figüre ihtiyaç yok”

Pastırmacılar Geçidi'ndeki esnafın, heykelin kaldırılıp yerine pastırma ya da sucuk figürü konmasına dair isteklerini anlamlı bulmadığını dile getiren Bor, "Bizim Kayseri’nin merkezinde pastırma, sucuk, mantıyı anlatacak bir figüre ihtiyacımız yok. Orada her yer pastırma, sucuk ve mantı dükkanı zaten. Ama aslında burada bir tarih var ve o heykel bu tarihi anlatıyor” dedi.

"Heykel yerine konmazsa atölyemde sergilerim”

Heykeli maddi kaygı gütmeden tamir etmek istediklerini söyleyen Bor, tekrar yerine konmaması durumunda heykeli kendi atölyesinde sergileyeceğini ifade etti. Ekrem Bor, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz bu heykelin yerine konmasını istiyoruz. Eşimle birlikte maddi bir kaygımız yok. Kayseri mantığıyla; maksimum hizmet, minimum maliyetle biz heykelimizi yerine koyarız. Eğer konulmayacaksa da heykelimi atölyeme almak istiyorum. O bizim çocuğumuz gibidir ve ilk eserimizdir. Bizim ilk eserimiz olmasının dışında Kayseri’de ilk sivil heykelidir."

Cumhuriyet Kadını Heykeline dair

2003 yılında, dönemin başkanı Hasan Ali Kilci yönetimindeki Kayseri Ticaret Odasının açtığı yarışma sonucu yapılan Cumhuriyet Kadını Heykeli'nin baş yüksekliği 2 metre 30 santimetre. Ancak heykelin orjinali, kadın figürünün elinde taşıdığı bayrakla 3 buçuk metreye kadar ulaşıyor. Bacak açısı 120 santimetre olan polyesterden yapılmış olan heykel bir kaidenin üzerine yerleştirilmiştir.

Ekrem ve Nalan Bor kimdir?

Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümünden 2002 yılında mezun olan Ekrem ve Nalan Bor çifti, mezun olduktan sonra kurdukları Çağdaş Sanatlar Atölyesinde, Türkiye’nin dört bir yanında sergilenen çok sayıda heykel çalışmasına imza attı. Bunlardan bazıları; Ankara Mamak Aktaş Parkı, Afyon, Kırşehir ve Mucur’da Türk büyükleri çalışmaları, Kilis Yedi Aralık Üniversitesi tören alanında Atatürk ve Gençlik çalışması, Mersin Kargıpınarı Belediyesindeki Heykel Parkında Semazen Grubu, Kilis Yavuzlu Belediyesi atlı Yavuz Sultan Selim heykeli ve Malatya Sultansuyu’nda at figürü çalışmasıdır. Heykel işiyle hayatlarını sürdürmekte zorlanan sanatçılar, mobilya tasarımı ve kreş işletmeciliği işiyle uğraşmaktadır.