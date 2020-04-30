“Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri, genel sekreter yardımcıları ve ilgili daire başkanlarıyla birlikte Post Corona olarak da nitelendirilen Covid-19 sonrasında yapılması gereken çalışmalarla ilgili bir toplantı gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını sonrasında alınacak tedbirleri planlamak adına Genel Sekreter Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman, Serdar Öztürk ve Bayar Özsoy, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı ve Bilgi İşlem Daire Başkanı Emre Yaylagül ile toplantıda bir araya geldi.

Öncelikli olarak Koronavirüs’ün içerisinde bulunduğumuz Ramazan Ayı’na etkilerini değerlendiren Memduh Büyükkılıç, “Elbette, camilerimizin boynu bükük. Korona sürecinden kaynaklı olarak Ramazan Ayı’mız belki biraz mahsun geçiyor ama yiğit düştüğü yerden kalkar misali, bugünler de geçecek. Önemli olan bu süreci çok iyi yönetip, bu süreçte en az hasar ile şehrimizi bireylerimizi ailemizi bu süreçten çıkarabilmek” dedi.

Artık hiçbir şeyin eskisi gibi olamayacağını belirten Başkan Büyükkılıç, “Corona sonrası olan süreçte nasıl davranmamız gerektiği anlayışı içerisinde bizim bir hazırlık yapmamız gerekiyor. ‘Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak’ klasik sözü bu süreç için en geçerli söz olsa gerek. Mevzuatlar açısından, uygulamalar açısından, elektronik ortamda hizmetlerin verilmesinin alt yapısı açısından, gıda stratejisi açısından, lojistik açısından, sağlık sektöründeki bugüne kadar edindiğimiz deneyimi ileriye taşıma açısından, savunma sanayisi açısından, yöneticilerin güvenilir olması, yönetilen ortamın güven ortamı oluşması açısından her yeriyle enine boyuna mutlaka bir çalışma yapılması, bu konulara yoğunlaşılması gerektiği apaçık ortadadır. Biz de bu anlayış içerisinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak Korona sonrası süreçte neler yapacağımız yönünden bir heyet oluşturup ilgili birimlerin aktif olarak devreye girmesini sağlayıp bu konularda hem kendi yapacaklarımızı hem ülke genelinde ışık tutma anlamında ‘neler yapabiliriz’ konusuna kafa yorarak bir çalışma yapıyoruz. Her yönüyle inşallah enine boyuna hazırlıkları yapacağız. Sonraki süreçte de uygulamalarımızı hayata geçireceğiz. Ben arkadaşlarımıza, ekibimize şimdiden teşekkür ediyorum. Elbette, ders alma niteliğinde değerlendireceğiz. Bugünü iyi yöneteceğiz. Ama geleceğe de mutlaka hazırlık yapacağız” şeklinde konuştu.

Yaşanan süreçte sadece bugün için değil yarını düşünerek çalışmalar yapacaklarını dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Bugün için 20 yaş grubuna kadar olan sevgili yavrularımızı, çocuklarımızı evde sınırlamayla tutmanın uzun süreli olmayacağı apaçık ortada. Asıl düşünülmesi gereken onlara, büyükleri olarak nasıl gelecek hazırlamalıyız, nasıl ortam hazırlamalıyız. Onların ilişkilerinin nasıl olmasını sağlamalıyız. Bütün bu konuları en ince detayını kadar yorumlayıp, kafa yorup, çalışmamız gerektiği anlayışı içerisinde inşallah hazırlıklar yapma gayreti içerisindeyiz. Cenabı Allah mahçup etmesin. İnşallah güzel kararlar almayı, aldırmayı toplum yararına olacak projeler üretmeyi hepimize nasip eylesin” dedi.



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