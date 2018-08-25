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HİÇBİRİ DOĞRU DEĞİL

Ak Parti Kayseri İl Başkanı Çopuroğlu 17 Ağustos’tan beri onaylanmayı bekleyen yeni yönetim listesi için konuşulan iddiaların tamamının asılsız olduğunu belirterek, “Hiçbirini konuşmak ve cevap vermek istemiyorum. Liste bizce malum, Ankara’dan inşallah onaylanıp gönderilmesini bekliyoruz” dedi.

HİÇBİRİ DOĞRU DEĞİL

Başkan Çopuroğlu, listeyi kongre öncesi verdiklerini hatırlatarak, “Araya kongre girdi, ardından arefe bayram derken onaylanması bu sebeplerden dolayı zaman aldı ve ertelendi. Liste bizce malum inşallah bayram sonrası onaylanıp gönderilmesini bekliyoruz” diye konuştu.

Şaban Çopuroğlu listeye ilişkin ortada konuşulan iddiaların hiçbirinin gerçeği yansıtmadığına dikkat çekerek, “Yeterli sayıda bayan üye yokmuş, genç sayısı azmış, yok güvenlikten geçmeyenler varmış. Bunların hiçbiri doğru değil, biz neyi neye göre yaptığımızı biliyoruz. Sadece zaman biraz sıkışık oldu hepsi bu” dedi.

 

Özel Haber: İlter Sağırsoy

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