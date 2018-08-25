HİÇBİRİ DOĞRU DEĞİL

Başkan Çopuroğlu, listeyi kongre öncesi verdiklerini hatırlatarak, “Araya kongre girdi, ardından arefe bayram derken onaylanması bu sebeplerden dolayı zaman aldı ve ertelendi. Liste bizce malum inşallah bayram sonrası onaylanıp gönderilmesini bekliyoruz” diye konuştu.



Şaban Çopuroğlu listeye ilişkin ortada konuşulan iddiaların hiçbirinin gerçeği yansıtmadığına dikkat çekerek, “Yeterli sayıda bayan üye yokmuş, genç sayısı azmış, yok güvenlikten geçmeyenler varmış. Bunların hiçbiri doğru değil, biz neyi neye göre yaptığımızı biliyoruz. Sadece zaman biraz sıkışık oldu hepsi bu” dedi.



