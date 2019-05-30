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Hisarcıklıoğlu'ndan Büyükkılıç'a hayırlı olsun ziyareti

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı ziyaret etti. Hisarcıklıoğlu, Başkan Büyükkılıç’ın çok başarılı bir belediye başkanı olduğunu söyledi.

Hisarcıklıoğlu'ndan Büyükkılıç'a hayırlı olsun ziyareti

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı ziyaretine Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ve Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış da katıldı. Başkan Büyükkılıç, Rıfat Hisarcıklıoğlu’na KAYMEK’te yapılmış çini süslemeli tabak, Hisarcıklıoğlu da Başkan Büyükkılıç’a Dede Korkut’un kitap setini hediye etti. Başkan Büyükkılıç’a hayırlı olsun dileklerini ileten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Başkanımız, Melikgazi Belediye Başkanlığı döneminde çok başarılı bir belediye başkanı oldu. Kayseri halkı kadirşinastır. Büyükşehir Belediye Başkanlığına da rekor oyla getirdiler. Görevinde başarılar diliyorum ve başarılı olacağına da tüm kalbimle inanıyorum” dedi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, Hisarcıklıoğlu’nun ülkemizin önemli isimlerinden olduğunu dile getirerek, “Dünyada ülkemizi başarıyla temsil ediyorsunuz. Rahmetli meslektaşım Emin Hisarcıklıoğlu ve Solmaz Teyzemizin de evladısınız ve Bizim için önemlisiniz” diye konuştu.
 

İHA

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