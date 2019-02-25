Hizmet-İş’in Genel Başkanı Arslan Oldu

“GENEL KURULUMUZU YAKIŞIR BİÇİMDE SONUÇLANDIRDIK”
Hizmet-İş Sendikasının demokratik bir ortamda barış, kardeşlik ve coşku içerisinde örnek bir genel kurul gerçekleştirdiğini belirten Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, “13. Olağan Genel Kurulumuz, en büyük sendika olarak gerçekleştirdiğimiz ilk genel kongreydi. Genel merkezimiz Büyüklüğüne yakışır bir şekilde genel kurulunu gerçekleştirdi. Seçim sonuçları bizim için tarihi bir başarıdır. Büyük bir sendika ve sorumluluk sahibi sivil toplum örgütü olarak süreci başarı ve coşkuyla tamamladı” dedi.
“DUAMIZ, DAVAMIZ, DEVAMIZ HİZMET-İŞ’TE BİRLEŞİN”
HAK-İŞ’in açtığı yolda birlikte mücadele vermeye devam edeceğiz diyen Çelik, “Genel kurulumuzun ana teması olan “Birleşin” kavramının önümüzdeki dönemde emek hareketinin uyarıcısı olmasını temenni ediyor, yaşanmaya değer bir dünya için umutlu ve güven dolu yarınlara doğru “Duamız, Davamız, Devamız Hizmet-İş’te Birleşin” diyoruz” şeklinde konuştu.
YENİ HEDEFLERE YÜRÜYECEĞİZ
Çelik, Hizmet-İş Sendikası’nın demokratik bir ortamda barış, kardeşlik ve coşku içerisinde örnek bir genel kurul gerçekleştirdiğini belirterek, “Sendikamız sadece ülkemiz için değil, dünya sendikal hareketi için de önemli bir sorumluluğu yerine getirmektedir. Sorunlarının çözülmesini bekleyen yüz binlerce emekçi bizleri bekliyor. Bu sorumlulukla hareket edeceğiz, yeni başarılarla yeni hedeflere doğru yürüyeceğiz. Genel Kurul sonucumuzun Hak-İş’e, Hizmet-İş’e, çalışma hayatına, bütün emekçilere ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
HALİL ÖZDEMİR GÜVEN TAZELEDİ
2015 yılında Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı görevi yaparken Hizmet-İş Sendikasının 12. Olağan Genel Kurulunda Genel Başkanlığa seçilen Halil Özdemir bir kez daha güven tazeleyerek 13. Olağan Genel Kurulunda Genel Başkan Yardımcısı seçildi.
Hizmet-İş Sendikasının demokratik bir ortamda barış, kardeşlik ve coşku içerisinde örnek bir genel kurul gerçekleştirdiğini belirten Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, “13. Olağan Genel Kurulumuz, en büyük sendika olarak gerçekleştirdiğimiz ilk genel kongreydi. Genel merkezimiz Büyüklüğüne yakışır bir şekilde genel kurulunu gerçekleştirdi. Seçim sonuçları bizim için tarihi bir başarıdır. Büyük bir sendika ve sorumluluk sahibi sivil toplum örgütü olarak süreci başarı ve coşkuyla tamamladı” dedi.
“DUAMIZ, DAVAMIZ, DEVAMIZ HİZMET-İŞ’TE BİRLEŞİN”
HAK-İŞ’in açtığı yolda birlikte mücadele vermeye devam edeceğiz diyen Çelik, “Genel kurulumuzun ana teması olan “Birleşin” kavramının önümüzdeki dönemde emek hareketinin uyarıcısı olmasını temenni ediyor, yaşanmaya değer bir dünya için umutlu ve güven dolu yarınlara doğru “Duamız, Davamız, Devamız Hizmet-İş’te Birleşin” diyoruz” şeklinde konuştu.
YENİ HEDEFLERE YÜRÜYECEĞİZ
Çelik, Hizmet-İş Sendikası’nın demokratik bir ortamda barış, kardeşlik ve coşku içerisinde örnek bir genel kurul gerçekleştirdiğini belirterek, “Sendikamız sadece ülkemiz için değil, dünya sendikal hareketi için de önemli bir sorumluluğu yerine getirmektedir. Sorunlarının çözülmesini bekleyen yüz binlerce emekçi bizleri bekliyor. Bu sorumlulukla hareket edeceğiz, yeni başarılarla yeni hedeflere doğru yürüyeceğiz. Genel Kurul sonucumuzun Hak-İş’e, Hizmet-İş’e, çalışma hayatına, bütün emekçilere ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
HALİL ÖZDEMİR GÜVEN TAZELEDİ
2015 yılında Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı görevi yaparken Hizmet-İş Sendikasının 12. Olağan Genel Kurulunda Genel Başkanlığa seçilen Halil Özdemir bir kez daha güven tazeleyerek 13. Olağan Genel Kurulunda Genel Başkan Yardımcısı seçildi.
İHA
hepiniz satılmışsınız belediye başkanlarına bizler işciler olarak yüzde 70 zam istiyoruz paramız pul oldu kayseri büyükşehir belediye işcileri sözleşmemiz geldi sözleşmenin yıllık yapılması enfilasyan belli olmuyor çünkü