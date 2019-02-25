Hizmet-İş’in Genel Başkanı Arslan Oldu HAK-İŞ Konfederasyonu’na bağlı Hizmet-İş Sendikası’nın 13. Olağan Genel Kurulu Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde, protokol, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle, HAK-İŞ Yönetim Kurulu üyeleri, konfederasyona bağlı sendikaların başkan ve yöneticileri, 43 ülkeden gelen yabancı konuk sendikacıların da katılımlarıyla gerçekleştirildi. Genel Kurul’un üçüncü günü yapılan seçim sonucunda HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan yeniden Hizmet-İş Genel Başkanı seçildi. Genel Başkan Yardımcıları sırasıyla, Hüseyin Öz, Celal Yıldız, Halil Özdemir, Mehmet Keskin oldu.

25 Şubat 2019 Pazartesi 11:54