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Hobi Bahçeleri açılacak mı?

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin şehrin farklı bölgelerinde hizmete sunduğu hobi bahçeleri ile ilgili İl Hıfzıssıhha Kurulu karar verdi. İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile hobi bahçeleri bir süre daha açılmayacak.

Hobi Bahçeleri açılacak mı?
Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin şehrin farklı bölgelerinde yer alan 1787 hobi bahçesi Covid 19 salgınının önlenmesi için Hıfsızsıhha Kurul Kararları ve İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında kapalı bulunuyor. Hobi bahçesi kullanıcılarının baharla birlikte sebze ekiminin başlaması nedeniyle bu bölgelerin kullanıma açılmasına yönelik yoğun talepleri üzerine Büyükşehir Belediyesi konuyu İl Hıfzıssıhha Kurulu’na taşıdı.
İl Hıfzıssıhha Kurulu konuyu halk sağlığı uzmanlarının da görüşleri kapsamında değerlendirdi. 1787 hobi bahçesinden 788’inin koronavirüs sürecinde risk grubunda bulunan 65 yaş üstü vatandaşlarımız tarafından kullanılıyor olması ve temel ihtiyaçların ortak kullanım alanı ile karşılanması gibi sebepler de göz önüne alınarak hobi bahçelerinin bir süre daha açılmaması yönünde karar verildi.   
 

Kurumsal

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