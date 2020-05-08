Hobi Bahçeleri açılacak mı? Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin şehrin farklı bölgelerinde hizmete sunduğu hobi bahçeleri ile ilgili İl Hıfzıssıhha Kurulu karar verdi. İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile hobi bahçeleri bir süre daha açılmayacak.

08 Mayıs 2020 Cuma 13:14