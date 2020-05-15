Hobi bahçeleri kriterlere uyulması şartıyla açılacak Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Anadolu Harikalar Diyarı yanındaki Doğal Ürünler Bahçesi’nde incelemelerde bulundu ve incelemeleri sırasında hobi bahçeleriyle ilgili de açıklamalar yaptı. Başkan Büyükkılıç, hobi bahçelerinin dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından 20 Mayıs Çarşamba günü hizmete açılacağını söyledi.

15 Mayıs 2020 Cuma 18:32