Hollandalılara kangal köpekli gözdağı

Basın açıklamasını, kangal köpeklerini de yanlarında getirerek Cumhuriyet Meydanında yapan köpek sahipleri, Hollanda’yı kınadıklarını ifade etti. Kangal sahipleri adına konuşan Murat Yaşar, “Bilsinler ki bir Türk dünyaya, bir kangal Hollanda’ya bedeldir. Yürekleri varsa gurbetçi kardeşimizi ısıran köpeği buraya getirsinler. Devletimizin, vatanımızın, gurbetçilerimizin yanındayız ve bu uğurda üzerimize ne düşüyorsa gerekeni yaparız” dedi.Katılımcıların, basın açıklaması esnasında birbirlerine sataşan kangal köpeklerini zorla sakinleştirmeleri dikkat çekti.