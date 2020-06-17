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HSK KARARNAMESİ AÇIKLANDI KİMLER GELDİ KİMLER GİTTİ?

Hakim ve Savcılar Kurulu’nun yaz kararnamesi açıklandı. Kayseri’den 29 hakim ile 10 savcı giderken, farklı şehirlerden 17 hakim ve 11 savcı Kayseri’ye geldi.

HSK KARARNAMESİ AÇIKLANDI KİMLER GELDİ KİMLER GİTTİ?
Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi, adli ve idari yargı ana kararname çalışmalarını tamamladı. Sonuçlar HSK'nın internet sitesinde yayımlandı. HSK Kararnamesi ile adli yargıda 4 bin 261, idari yargıda 465 hakim ve savcı ile 18 ilin başsavcısının görev yeri değişirken, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın ise kentte görevine devam edecek.

Adı Soyadı                                          Bulunduğu Görev                           Atandığı Görev
Muhammet ATEŞ                           Kayseri Hâkimi                                  Kayseri Ticaret Mah. Başkanlığı
Birol KÜÇÜK                                      Kayseri Bölge Adliye Mah. Ü.     Kayseri Hâkimliği
Mehmet KALKAN                           Kayseri C.Savcısı                              Mardin C.Savcılığı
Ramazan AKBAL                              Kırıkkale Ağır Ceza Mah. Bş.       Kayseri Bölge Adliye Mah. Üyeliği
Gönül KAHVECİ                               Kayseri Ağır Ceza Mah. Üyesi    Kayseri Hâkimliği
Mine ELMASULU                            Kayseri Hâkimi                                 Kars Hâkimliği
Murat GÖKÇEL                                 Kayseri Hâkimi                                 Kayseri Ticaret Mah. Başkanlığı
Fatma ÖZER                                      Ankara Bölge Adliye Mah. Ü.     Kayseri Hâkimliği
Nuh Hüseyin KÖSE                         Kayseri Hâkimi                                 İzmir Bölge Adliye Mah. Üyeliği
Ahmet TOPALFAKIOĞLU             Kayseri C.Savcısı                              İstanbul Bölge Adliye Mah. Üyeliği
Ersan ERDEM                                    Gaziantep Bölge Adliye Mah. Üyesi Kayseri Bölge Adliye Mah. Üyeliği
Harun CEYLAN                                  Kayseri C.Savcısı                              Ankara C.Savcılığı
Yayla SARAÇ                                      Kayseri Hâkimi                                 Kayseri Bölge Adliye Mah. Üyeliği
Vedat KOÇ                                         Kayseri Hâkimi                                 Kayseri Bölge Adliye Mah. Üyeliği
Necla DOĞAN CEYLAN                  Kayseri Bölge Adliye Mah. Üyesi Yargıtay Tetkik Hâkimliği
İrfan ÜNÜVAR                                 Kayseri Bölge Adliye Mah. Üyesi Kayseri Ağır Ceza Mah. Başkanlığı
Mevlana GÖZÜBÖYÜK                 Yalova Ağır Ceza Mah. Başkanı  Kayseri Bölge Adliye Mah. Üyeliği
Çağatay KARABULUT                     Gaziantep Bölge Adliye Mah. Üyesi Kayseri Bölge Adliye Mah. Üyeliği
Ahmet TOPAL                                  Kayseri Hâkimi                                 Kozan Hâkimliği
Mehmet SAYGIN                            Kayseri C.Savcısı                              Kayseri Bölge Adliye Mah. Üyeliği
Dilek TOSUN                                     Kayseri Bölge Adliye Mah. Üyesi Kayseri C.Savcılığı
Erdal GÜRCÜ                                    Gaziantep Bölge Adliye Mah. Üyesi Kayseri Bölge Adliye Mah. Üyeliği
Özden KOÇAK                                  Kayseri Hâkimi                                 Kayseri Bölge Adliye Mah. Üyeliği
Sibel ALAN                                         Kayseri Hâkimi                                 Kayseri Bölge Adliye Mah. Üyeliği
Tuğba DURAN DURSUN               Kayseri Hâkimi                                 Kızıltepe Hâkimliği
Recep ÖZCAN                                  Mardin C.Savcısı                              Kayseri C.Savcılığı

Yeter ÖZCAN                                    Mardin Hâkimi                                 Kayseri Hâkimliği
Halim DOK                                         Amasya C.Savcısı                             Kayseri C.Savcılığı
İbrahim ÖZTÜRK                             Konya Hâkimi                                   Kayseri Hâkimliği
Kenan POLATCAN                          Elmalı Ağır Ceza Mah. Başkanı   Kayseri Hâkimliği
Bekir KINIK                                        Viranşehir Ağır Ceza Mah. Başkanı Kayseri Hâkimliği
Eshat ÖZKUL                                     Yeşilhisar Hâkimi                             Kayseri Hâkimliği

Yahya DÖNERGÖZ                          Karabük C.Savcısı                            Kayseri C.Savcılığı
Sultan AKBAL                                    Kırıkkale Hâkimi                               Kayseri Hâkimliği
Aslıhan BEYDİLLİ KINIK                  Viranşehir Hâkimi                           Kayseri Hâkimliği
İlyas KOCAMAN                              Finike C.Savcısı                                 Kayseri C.Savcılığı
Suzan AYTURAN                              Kastamonu Hâkimi                         Kayseri Hâkimliği

Samet YARIKAN                              Kuşadası C.Savcısı                           Kayseri C.Savcılığı
Musa AKYILDIZ                                                Kayseri Hâkimi                                 Harran Hâkimliği
İsa ARSLAN                                        Kayseri Hâkimi                                 Yargıtay Tetkik Hâkimliği
Deniz AYDIN                                     Kayseri Hâkimi                                 Geyve Hâkimliği
Kubilay BÜLTE                                  Kayseri C.Savcısı                              İstanbul Anadolu C.Savcılığı
Muhammet Yunus EKİNCİ          Kayseri Hâkimi                                 Dicle Hâkimliği

Mustafa Enes ERDOĞAN             Kayseri C.Savcısı                              İslâhiye C.Savcılığı
Aykut KALKAN                                 Kayseri C.Savcısı                              Tercan C.Savcılığı
Melike ERDOĞAN                           Kayseri Hâkimi                                 İslâhiye Hâkimliği
Abdurrahman SU                            Nevşehir C.Savcısı                          Kayseri C.Savcılığı
Serkan ŞAHBAZ                               Bayburt C.Savcısı                             Kayseri C.Savcılığı
Işık YELİN                                            Kayseri Hâkimi                                 Geyve Hâkimliği

Esra DÖLEK DEMİRKAYA              Gürpınar C.Savcısı                           Kayseri C.Savcılığı
Handan DEMİRCİ                            Kayseri Hâkimi                                 Nizip Hâkimliği
Onur KILIÇ                                         Fethiye C.Savcısı                             Kayseri C.Savcılığı
Cansu KÖKÇE TARAKCI                 Kayseri Hâkimi                                 Bitlis Hâkimliği
Elçin SEREZ GÜNEŞ                         Kayseri C.Savcısı                              Banaz C.Savcılığı
Ömer TARAKCI                                                Kayseri Hâkimi                                 Bitlis Hâkimliği
Tuğba YETER AYDIN                       Nevşehir C.Savcısı                          Kayseri C.Savcılığı
Yunus Emre YILMAZ                      Pasinler C.Savcısı                             Kayseri C.Savcılığı
Semray ASLAN                                 Kayseri Hâkimi                                 Sarıkamış Hâkimliği
Asuman ÖZ                                       Kayseri Hâkimi                                 Çaycuma Hâkimliği

Murat YAMALI                                 Kayseri Hâkimi                                 Şiran Hâkimliği
Ümit AKDAĞ                                     Karabük Hâkimi                               Pınarbaşı (Kayseri) Hâkimliği
Gülsüm ŞAHBAZ                              Bayburt Hâkimi                                Kayseri Hâkimliği
Asya AŞIR                                          Pınarbaşı (Kayseri) C.Savcısı      Viranşehir C.Savcılığı
Ece AYRAN                                        Pınarbaşı (Kayseri) Hâkimi           Dörtyol Hâkimliği
Hamdi ULUSOY                                                Pınarbaşı (Kayseri) Hâkimi           Gemlik Hâkimliği
Fatma OKUR                                     Kayseri C.Savcısı                              Nazilli C.Savcılığı
Emine BAĞCI                                    Babaeski Hâkimi                              Kayseri Hâkimliği
 
 

Haber: Ekrem Nazlı

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Hakim Ve Savcılar KuruluHskYaz Kararnamesi
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