HSK KARARNAMESİ AÇIKLANDI KİMLER GELDİ KİMLER GİTTİ?

Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi, adli ve idari yargı ana kararname çalışmalarını tamamladı. Sonuçlar HSK'nın internet sitesinde yayımlandı. HSK Kararnamesi ile adli yargıda 4 bin 261, idari yargıda 465 hakim ve savcı ile 18 ilin başsavcısının görev yeri değişirken, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın ise kentte görevine devam edecek.
Adı Soyadı Bulunduğu Görev Atandığı Görev
Muhammet ATEŞ Kayseri Hâkimi Kayseri Ticaret Mah. Başkanlığı
Birol KÜÇÜK Kayseri Bölge Adliye Mah. Ü. Kayseri Hâkimliği
Mehmet KALKAN Kayseri C.Savcısı Mardin C.Savcılığı
Ramazan AKBAL Kırıkkale Ağır Ceza Mah. Bş. Kayseri Bölge Adliye Mah. Üyeliği
Gönül KAHVECİ Kayseri Ağır Ceza Mah. Üyesi Kayseri Hâkimliği
Mine ELMASULU Kayseri Hâkimi Kars Hâkimliği
Murat GÖKÇEL Kayseri Hâkimi Kayseri Ticaret Mah. Başkanlığı
Fatma ÖZER Ankara Bölge Adliye Mah. Ü. Kayseri Hâkimliği
Nuh Hüseyin KÖSE Kayseri Hâkimi İzmir Bölge Adliye Mah. Üyeliği
Ahmet TOPALFAKIOĞLU Kayseri C.Savcısı İstanbul Bölge Adliye Mah. Üyeliği
Ersan ERDEM Gaziantep Bölge Adliye Mah. Üyesi Kayseri Bölge Adliye Mah. Üyeliği
Harun CEYLAN Kayseri C.Savcısı Ankara C.Savcılığı
Yayla SARAÇ Kayseri Hâkimi Kayseri Bölge Adliye Mah. Üyeliği
Vedat KOÇ Kayseri Hâkimi Kayseri Bölge Adliye Mah. Üyeliği
Necla DOĞAN CEYLAN Kayseri Bölge Adliye Mah. Üyesi Yargıtay Tetkik Hâkimliği
İrfan ÜNÜVAR Kayseri Bölge Adliye Mah. Üyesi Kayseri Ağır Ceza Mah. Başkanlığı
Mevlana GÖZÜBÖYÜK Yalova Ağır Ceza Mah. Başkanı Kayseri Bölge Adliye Mah. Üyeliği
Çağatay KARABULUT Gaziantep Bölge Adliye Mah. Üyesi Kayseri Bölge Adliye Mah. Üyeliği
Ahmet TOPAL Kayseri Hâkimi Kozan Hâkimliği
Mehmet SAYGIN Kayseri C.Savcısı Kayseri Bölge Adliye Mah. Üyeliği
Dilek TOSUN Kayseri Bölge Adliye Mah. Üyesi Kayseri C.Savcılığı
Erdal GÜRCÜ Gaziantep Bölge Adliye Mah. Üyesi Kayseri Bölge Adliye Mah. Üyeliği
Özden KOÇAK Kayseri Hâkimi Kayseri Bölge Adliye Mah. Üyeliği
Sibel ALAN Kayseri Hâkimi Kayseri Bölge Adliye Mah. Üyeliği
Tuğba DURAN DURSUN Kayseri Hâkimi Kızıltepe Hâkimliği
Recep ÖZCAN Mardin C.Savcısı Kayseri C.Savcılığı
Yeter ÖZCAN Mardin Hâkimi Kayseri Hâkimliği
Halim DOK Amasya C.Savcısı Kayseri C.Savcılığı
İbrahim ÖZTÜRK Konya Hâkimi Kayseri Hâkimliği
Kenan POLATCAN Elmalı Ağır Ceza Mah. Başkanı Kayseri Hâkimliği
Bekir KINIK Viranşehir Ağır Ceza Mah. Başkanı Kayseri Hâkimliği
Eshat ÖZKUL Yeşilhisar Hâkimi Kayseri Hâkimliği
Yahya DÖNERGÖZ Karabük C.Savcısı Kayseri C.Savcılığı
Sultan AKBAL Kırıkkale Hâkimi Kayseri Hâkimliği
Aslıhan BEYDİLLİ KINIK Viranşehir Hâkimi Kayseri Hâkimliği
İlyas KOCAMAN Finike C.Savcısı Kayseri C.Savcılığı
Suzan AYTURAN Kastamonu Hâkimi Kayseri Hâkimliği
Samet YARIKAN Kuşadası C.Savcısı Kayseri C.Savcılığı
Musa AKYILDIZ Kayseri Hâkimi Harran Hâkimliği
İsa ARSLAN Kayseri Hâkimi Yargıtay Tetkik Hâkimliği
Deniz AYDIN Kayseri Hâkimi Geyve Hâkimliği
Kubilay BÜLTE Kayseri C.Savcısı İstanbul Anadolu C.Savcılığı
Muhammet Yunus EKİNCİ Kayseri Hâkimi Dicle Hâkimliği
Mustafa Enes ERDOĞAN Kayseri C.Savcısı İslâhiye C.Savcılığı
Aykut KALKAN Kayseri C.Savcısı Tercan C.Savcılığı
Melike ERDOĞAN Kayseri Hâkimi İslâhiye Hâkimliği
Abdurrahman SU Nevşehir C.Savcısı Kayseri C.Savcılığı
Serkan ŞAHBAZ Bayburt C.Savcısı Kayseri C.Savcılığı
Işık YELİN Kayseri Hâkimi Geyve Hâkimliği
Esra DÖLEK DEMİRKAYA Gürpınar C.Savcısı Kayseri C.Savcılığı
Handan DEMİRCİ Kayseri Hâkimi Nizip Hâkimliği
Onur KILIÇ Fethiye C.Savcısı Kayseri C.Savcılığı
Cansu KÖKÇE TARAKCI Kayseri Hâkimi Bitlis Hâkimliği
Elçin SEREZ GÜNEŞ Kayseri C.Savcısı Banaz C.Savcılığı
Ömer TARAKCI Kayseri Hâkimi Bitlis Hâkimliği
Tuğba YETER AYDIN Nevşehir C.Savcısı Kayseri C.Savcılığı
Yunus Emre YILMAZ Pasinler C.Savcısı Kayseri C.Savcılığı
Semray ASLAN Kayseri Hâkimi Sarıkamış Hâkimliği
Asuman ÖZ Kayseri Hâkimi Çaycuma Hâkimliği
Murat YAMALI Kayseri Hâkimi Şiran Hâkimliği
Ümit AKDAĞ Karabük Hâkimi Pınarbaşı (Kayseri) Hâkimliği
Gülsüm ŞAHBAZ Bayburt Hâkimi Kayseri Hâkimliği
Asya AŞIR Pınarbaşı (Kayseri) C.Savcısı Viranşehir C.Savcılığı
Ece AYRAN Pınarbaşı (Kayseri) Hâkimi Dörtyol Hâkimliği
Hamdi ULUSOY Pınarbaşı (Kayseri) Hâkimi Gemlik Hâkimliği
Fatma OKUR Kayseri C.Savcısı Nazilli C.Savcılığı
Emine BAĞCI Babaeski Hâkimi Kayseri Hâkimliği
Adı Soyadı Bulunduğu Görev Atandığı Görev
Muhammet ATEŞ Kayseri Hâkimi Kayseri Ticaret Mah. Başkanlığı
Birol KÜÇÜK Kayseri Bölge Adliye Mah. Ü. Kayseri Hâkimliği
Mehmet KALKAN Kayseri C.Savcısı Mardin C.Savcılığı
Ramazan AKBAL Kırıkkale Ağır Ceza Mah. Bş. Kayseri Bölge Adliye Mah. Üyeliği
Gönül KAHVECİ Kayseri Ağır Ceza Mah. Üyesi Kayseri Hâkimliği
Mine ELMASULU Kayseri Hâkimi Kars Hâkimliği
Murat GÖKÇEL Kayseri Hâkimi Kayseri Ticaret Mah. Başkanlığı
Fatma ÖZER Ankara Bölge Adliye Mah. Ü. Kayseri Hâkimliği
Nuh Hüseyin KÖSE Kayseri Hâkimi İzmir Bölge Adliye Mah. Üyeliği
Ahmet TOPALFAKIOĞLU Kayseri C.Savcısı İstanbul Bölge Adliye Mah. Üyeliği
Ersan ERDEM Gaziantep Bölge Adliye Mah. Üyesi Kayseri Bölge Adliye Mah. Üyeliği
Harun CEYLAN Kayseri C.Savcısı Ankara C.Savcılığı
Yayla SARAÇ Kayseri Hâkimi Kayseri Bölge Adliye Mah. Üyeliği
Vedat KOÇ Kayseri Hâkimi Kayseri Bölge Adliye Mah. Üyeliği
Necla DOĞAN CEYLAN Kayseri Bölge Adliye Mah. Üyesi Yargıtay Tetkik Hâkimliği
İrfan ÜNÜVAR Kayseri Bölge Adliye Mah. Üyesi Kayseri Ağır Ceza Mah. Başkanlığı
Mevlana GÖZÜBÖYÜK Yalova Ağır Ceza Mah. Başkanı Kayseri Bölge Adliye Mah. Üyeliği
Çağatay KARABULUT Gaziantep Bölge Adliye Mah. Üyesi Kayseri Bölge Adliye Mah. Üyeliği
Ahmet TOPAL Kayseri Hâkimi Kozan Hâkimliği
Mehmet SAYGIN Kayseri C.Savcısı Kayseri Bölge Adliye Mah. Üyeliği
Dilek TOSUN Kayseri Bölge Adliye Mah. Üyesi Kayseri C.Savcılığı
Erdal GÜRCÜ Gaziantep Bölge Adliye Mah. Üyesi Kayseri Bölge Adliye Mah. Üyeliği
Özden KOÇAK Kayseri Hâkimi Kayseri Bölge Adliye Mah. Üyeliği
Sibel ALAN Kayseri Hâkimi Kayseri Bölge Adliye Mah. Üyeliği
Tuğba DURAN DURSUN Kayseri Hâkimi Kızıltepe Hâkimliği
Recep ÖZCAN Mardin C.Savcısı Kayseri C.Savcılığı
Yeter ÖZCAN Mardin Hâkimi Kayseri Hâkimliği
Halim DOK Amasya C.Savcısı Kayseri C.Savcılığı
İbrahim ÖZTÜRK Konya Hâkimi Kayseri Hâkimliği
Kenan POLATCAN Elmalı Ağır Ceza Mah. Başkanı Kayseri Hâkimliği
Bekir KINIK Viranşehir Ağır Ceza Mah. Başkanı Kayseri Hâkimliği
Eshat ÖZKUL Yeşilhisar Hâkimi Kayseri Hâkimliği
Yahya DÖNERGÖZ Karabük C.Savcısı Kayseri C.Savcılığı
Sultan AKBAL Kırıkkale Hâkimi Kayseri Hâkimliği
Aslıhan BEYDİLLİ KINIK Viranşehir Hâkimi Kayseri Hâkimliği
İlyas KOCAMAN Finike C.Savcısı Kayseri C.Savcılığı
Suzan AYTURAN Kastamonu Hâkimi Kayseri Hâkimliği
Samet YARIKAN Kuşadası C.Savcısı Kayseri C.Savcılığı
Musa AKYILDIZ Kayseri Hâkimi Harran Hâkimliği
İsa ARSLAN Kayseri Hâkimi Yargıtay Tetkik Hâkimliği
Deniz AYDIN Kayseri Hâkimi Geyve Hâkimliği
Kubilay BÜLTE Kayseri C.Savcısı İstanbul Anadolu C.Savcılığı
Muhammet Yunus EKİNCİ Kayseri Hâkimi Dicle Hâkimliği
Mustafa Enes ERDOĞAN Kayseri C.Savcısı İslâhiye C.Savcılığı
Aykut KALKAN Kayseri C.Savcısı Tercan C.Savcılığı
Melike ERDOĞAN Kayseri Hâkimi İslâhiye Hâkimliği
Abdurrahman SU Nevşehir C.Savcısı Kayseri C.Savcılığı
Serkan ŞAHBAZ Bayburt C.Savcısı Kayseri C.Savcılığı
Işık YELİN Kayseri Hâkimi Geyve Hâkimliği
Esra DÖLEK DEMİRKAYA Gürpınar C.Savcısı Kayseri C.Savcılığı
Handan DEMİRCİ Kayseri Hâkimi Nizip Hâkimliği
Onur KILIÇ Fethiye C.Savcısı Kayseri C.Savcılığı
Cansu KÖKÇE TARAKCI Kayseri Hâkimi Bitlis Hâkimliği
Elçin SEREZ GÜNEŞ Kayseri C.Savcısı Banaz C.Savcılığı
Ömer TARAKCI Kayseri Hâkimi Bitlis Hâkimliği
Tuğba YETER AYDIN Nevşehir C.Savcısı Kayseri C.Savcılığı
Yunus Emre YILMAZ Pasinler C.Savcısı Kayseri C.Savcılığı
Semray ASLAN Kayseri Hâkimi Sarıkamış Hâkimliği
Asuman ÖZ Kayseri Hâkimi Çaycuma Hâkimliği
Murat YAMALI Kayseri Hâkimi Şiran Hâkimliği
Ümit AKDAĞ Karabük Hâkimi Pınarbaşı (Kayseri) Hâkimliği
Gülsüm ŞAHBAZ Bayburt Hâkimi Kayseri Hâkimliği
Asya AŞIR Pınarbaşı (Kayseri) C.Savcısı Viranşehir C.Savcılığı
Ece AYRAN Pınarbaşı (Kayseri) Hâkimi Dörtyol Hâkimliği
Hamdi ULUSOY Pınarbaşı (Kayseri) Hâkimi Gemlik Hâkimliği
Fatma OKUR Kayseri C.Savcısı Nazilli C.Savcılığı
Emine BAĞCI Babaeski Hâkimi Kayseri Hâkimliği
Haber: Ekrem Nazlı