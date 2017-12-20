HÜRRİYET KAYSERi’Yi KONUŞUYOR



HÜRRİYET gazetesi ve Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) öncülüğünde organize edilen ‘Hürriyet ile Keşfet’ organizasyonunun son durağı Kayseri oldu.

Hatay, Aydın, Mersin, Gaziantep, KKTC, Edirne ve İzmir’den sonra Kayseri’de 8’incisi düzenlenen ‘Hürriyet ile Keşfet’ programı bugün başladı. Organizasyona Kayseri Büyükşehir Belediyesi ev sahipliği yaparken, Hürriyet’in dev yazar kadrosu ile çıkarma yaptığı kentteki gezi Elmacıoğlu restoranda Kayseri tatlarının tadımıyla başladı.



Hürriyet yazarları da Kayseri deneyimlerini köşelerinde paylaştı.

Ömür Gedik

Erciyes’in zirvesindeki kartallar

Zirveye yaklaştıkça insanın başı döner derler, doğruymuş.Hem de nasıl dönüyor, fırıl fırıl. Hürriyet’in TÜRSAB’la ortaklaşa yaptığı Keşfet gezilerinin Kayseri durağının ilk gününde, Hürriyet Seyahat Yayın Yönetmeni Serkan Ocak önderliğinde Melis Alphan ve Barçın İnanç’la birlikte Erciyes’in zirvesine çıktık.

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Ayşe Arman

Bir, iki... Bir, iki... Kayseri yolcusu kalmasın!

Çatladım ya...

Hürriyet ekibi Kayseri’de.

Biliyorsunuz di mi? Bilmiyorsanız da şimdi öğreniyorsunuz, Hürriyet ile Keşfet’in 8. durağı Kayseri.

Dev bir kadro orada.

Hafta sonundan beri.

Neler neler yapmadılar ki.

Bütün şehri keşfettiler.

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Deniz Zeyrek

Ünlülerinin gölgesinde kalan kent: Kayseri

Hürriyet, TURSAB ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin ortak organizasyonu “Kayseri’yi Keşfet” için Cumartesi gününden beri Kayseri’deyiz. Siyasetinden magazinine Hürriyet sayfalarından tanıdığınız hemen herkes burada.

Sokak sokak dolaştık Kayseri’yi. Talas’ı, Büyükşehir Belediyesi’nin ayağa kaldırıp “Kayseri Mahallesi” adını verdiği eski kayseri evlerini...

Abdullah Gül Müzesi yakın siyasi tarihimize ayna tutuyor. Ünlü Kayseri Lisesi’nin taş mektep formundaki binasında açılan Milli Mücadele Müzesi’nde, Sakarya Meydan Muharebesi’ne katılmaya giden ve şehit düştükleri için 1921’de almaları gereken diplomaları alamayan Mehmetçikleri andık. Yunan ordusu Sakarya nehrini geçmeyi başarsaydı TBMM’nin Kayseri Lisesi’ne taşınacağını biliyor muydunuz? Lisi binasında TBMM Kürsüsü bile hazırlanmış.

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Gülse Birsel

N’aptınız o işleri?

FİLM koşturmasıydı, dizi hazırlığıydı, Hürriyet ekibiyle Kayseri gezisine katılamadım.

Daha önce bir çekim için gitmiştim neyse ki ve şehrin tadı damağımda kalmıştı.

Ama böyle hava atılmaz, böyle neşe saçılmaz, böyle nispet yapılmaz. Ayıptır.

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