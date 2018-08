Hüseyin Per, “Birlik ve Beraberliğe İhtiyacımız Var” Kayseri Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle yaptığı açıklamada, “Türk Milleti olarak her zamankinden daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var” dedi.

30 Ağustos 2018 Perşembe 17:02