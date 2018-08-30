Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Hüseyin Per, “Birlik ve Beraberliğe İhtiyacımız Var”

Kayseri Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per,  30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle yaptığı açıklamada, “Türk Milleti olarak her zamankinden daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var” dedi.

Hüseyin Per, “Birlik ve Beraberliğe İhtiyacımız Var”

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın,  milletimizin azim ve kararlığının bir göstergesi olduğunun altını çizen Başkan Hüseyin Per, “ 96 yıl önce bu asil Türk Milleti, düşmana karşı nasıl mücadele ettiyse bundan sonrada etmeye devam edecektir. Ülkemizin ve Milletimizin üzerinde ekonomik ve siyasi karanlık emeller gerçekleştirmeye çalışanlar asla amacına ulaşamayacaktır” dedi.

Prof. Dr. Per sözlerine şöyle devam etti: “Bu açıdan, Millet olarak her zamankinden daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyacımız vardır. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını tebrik ediyor, Ulusumuza eşsiz zaferler kazandıran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan ve bayrak uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi de minnet ve şükranla anıyorum. Ne Mutlu Türk’üm Diyene" 
 
 
 

Kurumsal

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerKayseri Tabip Odası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.