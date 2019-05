İFTAR ÇADIRINDA BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU

Birleşik Kafkasya Derneği’nin düzenlediği iftar programına katılan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, konuşmasında şunlara değindi: “Tutulmuş oruçları Cenab-ı Allah kabul eylesin. İnşallah Kadir Gecesi’ne erişmeyi, Ramazan Bayramı’nı idrak etmeyi nasip etsin. Biz Çerkesleri seviyoruz, Avşarları seviyoruz, bu ülkeyi seviyoruz, Müslümanları seviyoruz, el ele beraber olmamız her zaman bu ülkenin ve İslam aleminin de geleceğini olumlu yönde etkileyecektir. Dolayısıyla biz belediye olarak her zaman hizmetinizdeyiz, İnşallah bundan sonraki programlarda da yine bir arada olacağız. Rabbim hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. Yaklaşan bayramınızı tebrik ediyor, hayırlı iftarlar, hayırlı Ramazanlar diliyorum.”







Programda konuşma yapan Birleşik Kafkasya Derneği Başkanı Cemil Görücü, konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yaparken, bir daha ki Ramazan ayını da yine aynı şekilde birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde geçirmeyi temenni ettiğini söyledi. Dernek Başkanı Görücü iftar çadırında Çerkeslerin olduğu kadar Suriye’den, Kafkasya’dan ve köylerden gelen misafirlerinin de olduğunu belirtirken, “Bütün müminler kardeştir” diyerek konuşmasını sürdürdü.

Başkan Görücü konuşmasının devamında katılım gerçekleştiren herkese teşekkür ederken, özellikle Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu’na, “Bizleri yalnız bırakmadığı için, bizleri desteklediği, her zaman dinlediği ve zaman ayırdığı için Mustafa başkanıma minnettarız. Yanımızda olduğu için teşekkür ediyoruz” dedi.







İftar programına; Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Pınarbaşı Belediyesi eski Başkanı Mustafa Ergün, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nusret Uğurlu, Melikgazi Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet Yıldız, Pınarbaşı Belediyesi Meclis Üyesi İzhan Baykal, Pınarbaşı İlçe Emniyet Müdürü Aydemir Şahin, Avşar Türkmen Dernekleri Federasyonu Başkanı Sezai Karakaya ve Ertuğrul Aşık İmâmi katıldı.







Program, dua okunmasıyla ve Ertuğrul Aşık İmâmi’nin misafirlere dinleti sunmasıyla son buldu.