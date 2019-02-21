İHRACATIMIZA ÖNCÜLÜK EDİN

ESNAFIMIZIN YANINDAYIZ
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan; Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) tarafından düzenlenen Kayseri Esnaf Buluşması programına katıldı. Burada konuşan Bakan Pekcan, esnafların ülkenin ekonomik ve sosyal yapısının omurgası olduğunu söyleyerek daima esnaf ve sanatkarın yanında olduklarını belirtti.
FIRSATÇILARA İZİN VERMEDİK
Bakan Pekcan, "Esnafımız bizim için çok önemli. Sosyal hayatımızın, ekonomimizin kılcal damarı olarak bakıyoruz. Esnaflarımız; alın teri ile bileğinin gücünü birleştiren Türkiye’nin ekonomik ve sosyal yapısının omurgasıdır. Bildiğiniz gibi bizde Cumhurbaşkanı’mızın talimatları doğrultusunda ahilik kültürüyle bağdaşmayan, fırsatçılık yapanların denetimlerini bakanlık olarak gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda alın teri ile işini yapan esnafımıza, iş insanlarımıza fırsatçıların zarar vermesine izin vermiyoruz” dedi.
BÜTÜN TALEPLERİNİZİ İNCELİYORUZ
Türkiye’nin önümüzdeki 10 yıldaki hedefinin bir üst gelir seviyesine yükselmek olduğunu vurgulayan Bakan Pekcan, "Bir üst gelir seviyesine yükselmemizin anahtarı da daha fazla katma değerli ihracattan geçmektedir. Kayseri’nin ticaretteki öncülüğünü Kayseri esnaf ve sanatkarının ihracatta da göstermesini bekliyoruz. Bu doğrultuda gelen bütün taleplerinizi inceliyoruz ve desteklerimizle yanınızda olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan; Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) tarafından düzenlenen Kayseri Esnaf Buluşması programına katıldı. Burada konuşan Bakan Pekcan, esnafların ülkenin ekonomik ve sosyal yapısının omurgası olduğunu söyleyerek daima esnaf ve sanatkarın yanında olduklarını belirtti.
FIRSATÇILARA İZİN VERMEDİK
Bakan Pekcan, "Esnafımız bizim için çok önemli. Sosyal hayatımızın, ekonomimizin kılcal damarı olarak bakıyoruz. Esnaflarımız; alın teri ile bileğinin gücünü birleştiren Türkiye’nin ekonomik ve sosyal yapısının omurgasıdır. Bildiğiniz gibi bizde Cumhurbaşkanı’mızın talimatları doğrultusunda ahilik kültürüyle bağdaşmayan, fırsatçılık yapanların denetimlerini bakanlık olarak gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda alın teri ile işini yapan esnafımıza, iş insanlarımıza fırsatçıların zarar vermesine izin vermiyoruz” dedi.
BÜTÜN TALEPLERİNİZİ İNCELİYORUZ
Türkiye’nin önümüzdeki 10 yıldaki hedefinin bir üst gelir seviyesine yükselmek olduğunu vurgulayan Bakan Pekcan, "Bir üst gelir seviyesine yükselmemizin anahtarı da daha fazla katma değerli ihracattan geçmektedir. Kayseri’nin ticaretteki öncülüğünü Kayseri esnaf ve sanatkarının ihracatta da göstermesini bekliyoruz. Bu doğrultuda gelen bütün taleplerinizi inceliyoruz ve desteklerimizle yanınızda olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
Haber Merkezi