İHRACATTA HEDEF AVRUPA

Son dönemde Almanya ve Fransa başta olmak üzere bazı Avrupa ülkeleriyle ilişkilerde tekrar olumlu bir sürece girilmesini değerlendiren KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri için de ihracat anlamında hedef pazarın bu ülkeler olması gerektiğini vurguladı.



Gülsoy, “ Türki Cumhuriyetlerinde olsun, Afrika ülkelerinde ve o bölgelerdeki diğer ülkelerde olsun ticari yapı henüz tam anlamıyla oturmadığı için ciddi sorunlar yaşanabiliyor. Oysa Avrupa ülkelerinde yasalar da oturmuş ticari sistem de bankacılık sistemi de tıkır tıkır işliyor. Zaten ülke olarak ihracatımızın yüzde 60’ını Avrupa ülkelerine yapıyoruz. O zaman bu ilişkileri daha da pekiştirerek bu ülkelere yapılan ihracat daha da artırılmalı ve daha da çeşitlendirilmelidir“ dedi.

