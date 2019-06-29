İHRACATTA TARİHİ REKOR

BİR AYDA 47 MİLYON $ ARTTI
Kayseri’nin 2018 Mayıs ayı ihracatı 183 milyon 572 bin 687 dolar iken, 2019 Mayıs ayında yüzde 28.8 oranında artış ile 210 milyon 723 bin 826 dolara yükseldi. Buna göre, ihracat bir önceki aya göre 47 milyon 149 bin 139dolar artış göstermiş oldu.
8 AYDA REKOR ARTIŞ OLDU
Kayseri’nin 2018 Ocak- Mayıs döneminde ihracatı 842 milyon 677 bin 910 dolar olurken bu rakam, 2019 Ocak-Mayıs döneminde yüzde 11,1 oranında artış ile 936 milyon 125 bin 536 dolar olarak gerçekleşti.
Kayseri’nin 2018 Mayıs ayı ihracatı 183 milyon 572 bin 687 dolar iken, 2019 Mayıs ayında yüzde 28.8 oranında artış ile 210 milyon 723 bin 826 dolara yükseldi. Buna göre, ihracat bir önceki aya göre 47 milyon 149 bin 139dolar artış göstermiş oldu.
8 AYDA REKOR ARTIŞ OLDU
Kayseri’nin 2018 Ocak- Mayıs döneminde ihracatı 842 milyon 677 bin 910 dolar olurken bu rakam, 2019 Ocak-Mayıs döneminde yüzde 11,1 oranında artış ile 936 milyon 125 bin 536 dolar olarak gerçekleşti.
Özel Haber: İlter Sağırsoy