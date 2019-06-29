İHRACATTA TARİHİ REKOR Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dış ticaret istatistik verilerine göre Kayseri’nin 2019Mayıs ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28.8 artışlatarihi bir seviyeye çıkarak 210 milyon 723 bin 626 dolara ulaştı. Bu rakam Kayseri tarihinde aylık ihracat oranlarına göre tüm zamanların rekoru olarak kayda geçti.

29 Haziran 2019 Cumartesi 08:10