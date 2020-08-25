"İhtiyaç nerede Büyükşehir orada"

Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs ile mücadele sürecinde çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu kapsamda Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatıyla Covid-19 teşhisiyle tedavi görenler ile karantina altına alınanlara KASKİ tarafından üretilen paket su dağıtılıyor. Salgınla mücadele kapsamında özel üretilen ve paketlenen suyun üretim merkezinde incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, vatandaşlara steril koşullara ulaştırmak suretiyle su gereksinimlerini karşıladıklarını ve en güzel kamu hizmetini verdiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

“Pandemi süreci ister istemez kurum ve kuruluşlara daha farklı bakış açısı yüklemek durumunda kalıyor. Nasıl maliyeti aşağıya çekeriz. Nasıl bu süreçte yararlı oluruz anlayışı içerisinde de çalışmalar yapılıyor. Şu anda Beştepeler diye bilinen bölgede Rahmetli Çalık’ın da isminin anıldığı su depomuzun olduğu yerdeyiz. Buradaki suyumuzu ki kaynak niteliğinde. Zaten Kayseri’nin suyunun en önemli özelliği hem içilebiliyor, hem de kullanılıyor olması. Gerçekten nitelikli ve önemli. Bizim için bir değer. Bu da Cenabı Allah’ın lütfu. Erciyes’imizin cömertliği ile buluştuğumuz ve buluşturduğumuz bir su. Mineralden zengin, iyot açığı söz konusu değil. Dolayısıyla guatr hastalıkları oluşmuyor. Bu güzellikleri taşıyan böyle bir suyumuzu Pandemi sürecinde gerçekten izole olan, karantinaya alınan özellikle şehir hastanesinde, üniversite hastanesinde ve KYK yurtlarımızdaki vatandaşlarımıza steril koşullarda ulaştırmak suretiyle su gereksinimlerini karşılıyor ve en güzel kamu hizmetini veriyoruz”









“YAKLAŞIK 2 MİLYON CİVARINDA KAMU MENFAATİNİ SAĞLAMIŞ OLDUK”

Büyükşehir Belediyesi’nin sadece su konusunda değil, salgınla mücadele kapsamında hijyen anlamında birçok çalışma yaptığını kaydeden Başkan Büyükkılıç, “Salgının başından beri 35 bin litre dezenfektan üretimi yapıldı. Üretimi yapılan dezenfektan üniteleri hastane girişlerine ve şehrin merkezi bölgelerine koyarak vatandaşlarımızın faydalanmasına imkan sağladık. Ayrıca KASKİ kuruluşumuz çok cüzi bir rakama klor bazlı yer dezenfektanın da üretimini yaptı. Fırsatçılara müsaade etmedik. El dezenfektanı, ortam dezenfektanı ve kolonya üretimlerini sağlamak suretiyle yaklaşık 2 milyon civarında kamu menfaatini sağlamış olduk” dedi.







Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sürekli vurguladığı Maske, Mesafe ve Temizlik üçleminin asla göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

“Emeği geçen kuruluşumuz KASKİ’nin, başta Genel Müdürümüz olmak üzere tüm çalışanlarına teşekkür ederim, tebrik ediyorum. Bu yapmış oldukları fedakârca gayretli ve araştırmacı kimliği öne çıkan çalışmalarından dolayı. Ayrıca pandemi sürecinde bu vaka ile buluşan canlarımıza geçmiş olsun diliyor, ölenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Maske, Mesafe ve Temizlik konusuna bir kez daha değinmek istiyorum. Bunun bir maliyeti yok, sadece uygulamaktan ibaret, buna inanmaktan, bunu sahiplenmekten ibaret. Kalabalık yerlerde bulunmamamız gerektiğini, bulunacaksak kısa süre bulunup uzaklaşmamız gerektiğini de paylaşmak istiyorum. Pazar yerlerinde, düğünlerde, nişanlarda, kına gibi değişik gerekçeleri bahane ederek bir araya gelmekten çok, prosedürü, formaliteyi yerine getirip kısa sürede herkesin en güvenilir mekanı olan evine çekilmesi lazım. Alışveriş merkezlerinde fazla oyalanmadan ihtiyacımızı karşılayıp hemen ayrılmamız lazım. Özellikle genç ve çocuklardan bir doktor büyükleri olarak istirham ediyorum, rica ediyorum. Bana bir şey olmaz, bende bir şey yok, bana bulaşmaz mantığı içerisinde hareket etmesinler. Size bulaşmayabilir taşıyıcı olabilirsiniz ve bir başkasına bulaştırabilirsiniz. Direnci düşük ya da belirli bir yaşa gelmiş olanlara karşılaştığınızda bu virüsün adeta hayatımıza mal olacağını da hatırlamamız gerektiğini paylaşıyor ve bu konuda ister istemez gerek dünyada, gerek ülkemizde gerekse şehrimizde olan bir miktar hareketliliğe dikkat çekmek suretiyle hassasiyet gösterelim diyor, anlayışla yaklaştıklarına inandığımız Kayserili hemşehrilerimize ki büyük oranda bu kurallara uygun davrandıklarını değişik ziyaretlerimizde görüyoruz ve daha da dikkatli olmalarının çok daha doğru olacağını bir kez daha hatırlatıyorum”

KASKİ tarafından Beştepeler Su Üretim Tesisleri’nde hastaların ve karantina altında kalanların steril su ihtiyaçlarını karşılamak ve bulaş riskini en aza indirgemek amacıyla başlatılan çalışma kapsamında son teknoloji ürünü makinalarla saatte 1200 adet bardak su üretimi gerçekleştiriliyor. İlk etapta 1 milyon adet su paketlenerek kullanıma sunulacak.





