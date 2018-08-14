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İkbal Çelik Doğa Kampında çocukları ziyaret etti

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in eşi İkbal Çelik, Sarımsaklı Barajı’nda doğa kampı yaparak unutamayacakları bir gün yaşayan Sevgi Evlerindeki çocukları ziyaret etti. 

İkbal Çelik Doğa Kampında çocukları ziyaret etti

Sporu, sosyal sorumluluk projeleriyle birleştiren Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., anlamlı bir etkinliğe daha imza attı. Sarımsaklı Barajı’nda her hafta düzenlediği doğa kamplarıyla katılanların büyük beğenisini toplayan Spor A.Ş., bu kez kampta sevgi evlerindeki çocukları ağırladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in eşi İkbal Çelik de bu özel kampı ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi. 
Sarımsaklı Barajı’nın eşsiz manzarası altında yapılan doğa kampında akşam yemeğine de kalan İkbal Çelik, yemeğin servisini bizzat yaptı. Doğa kampında tüm çocuklarla ayrı ayrı ilgilenen ve survivor, okçuluk, oryantiring, voleybol, masa tenisi gibi katıldıkları eğlenceli aktiviteleri izleyen İkbal Çelik, sevgi evlerinde kalan çocukların daha sosyal bireyler olması için bu tür etkinlikleri artırarak devam ettireceklerini söyledi. İkbal Çelik, kampa katılan çocuklara çeşitli hediyeler de verdi. 

İHA

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