İKİ BAKAN DA AÇIKLAMA YAPMALI

İKİ BAKAN TÖHMET ALTINDA
OSB Başkanı Tahir Nursaçan 1 Mart’taki kongrede aday olduğunu açıklayan Ahmet Hilmi Kürtüncü’nün “iki bakan da akrabam adaylık sırasında onlarla görüştüm, istişare yaptım” sözlerine karşılık Mehmet Elitaş ve Mehmet Özhaseki’yi açıklama yapmaya davet etti. Nursaçan, “Kürtüncü önce icazet almadım diyor sonra bakıyor ki pabuç pahalı, daralınca iki bakanımla da görüştüm, istişare yaptım diyor. Onları töhmet altında bırakıyor, iki ismi getirip ortaya koyuyor, yazık ediyor. İki bakanımdan da açıklama bekliyorum. Taraf olduklarını ya da olmadıklarını açıkça söylemeliler, bir vatandaş olarak açıklamalarını bekliyorum” dedi.
PROJEN OLMADAN ÇIKILIR MI?
Tahir Nursaçan, “Projen var mı diye soruyorlar, 1 Martta açıklayacağım diyor. Kardeşim projelerin olmadan adayım diye çıkılır mı? Ama sen bizim yaptıklarımızı da görme, camiyi görme, idare merkezini yok say, itfaiyeyi hiç söyleme, Fuar alanına ne gerek var de, GES’i hiç konuşma. İyi de sen de bir tane şunu yaptım ya da yapacağım de. Bir önceki başkanın 12 yıl başkanlık yaptığı 6 dönemin yarısında Kürtüncü ismi listelerde var, o zaman niye çıkmadınız da, aklınıza şimdi niye düştü adaylık işi” diye konuştu.
GİR SEÇİME KAZAN
Sandıktan kaçan ve tek adayla risksiz seçilmesi garanti bir kongre hayalleri kuranların bu ülkeye faydası olmayacağını söyleyen OSB Başkanı Tahir Nursaçan, “Sandıktan kaçan zihniyetten bu ülkeye bir fayda olmaz, OSB’ye de olmaz. Onlar yalanı dolanı boş lafları bırakacaklar, varsa projelerini açıklayacak, seçime, sandığa saygılı olacaklar. Benim ikinci dönem sonrasında aday olmam onları neden rahatsız ediyor, neden korkuyorlar anlamadım. Gir seçime kazan, bu kadar basit“ dedi.
ADAY OLMAYANA LİSTE VERİLMEZ
Kürtüncü’nün aylarca aday olmadan OSB’de dolaştığına ve listeyi vermiyorlar diye propaganda yaptığına dikkat çeken Nursaçan, “Resmen aday olmamışsın, listeleri alamıyoruz diyorsun. Olur mu öyle şey, sen resmi aday olmazsan, bin üç yüz sanayicinin bilgilerini ne diye verelim ki, bu memlekette kişisel verilerin korunması diye bir kanun var, bundan da haberleri yok. Ama adayım diye resmi açıklamasını ve başvurusunu yaptığı anda listeyi aldılar” diye konuştu.
OSB Başkanı Tahir Nursaçan 1 Mart’taki kongrede aday olduğunu açıklayan Ahmet Hilmi Kürtüncü’nün “iki bakan da akrabam adaylık sırasında onlarla görüştüm, istişare yaptım” sözlerine karşılık Mehmet Elitaş ve Mehmet Özhaseki’yi açıklama yapmaya davet etti. Nursaçan, “Kürtüncü önce icazet almadım diyor sonra bakıyor ki pabuç pahalı, daralınca iki bakanımla da görüştüm, istişare yaptım diyor. Onları töhmet altında bırakıyor, iki ismi getirip ortaya koyuyor, yazık ediyor. İki bakanımdan da açıklama bekliyorum. Taraf olduklarını ya da olmadıklarını açıkça söylemeliler, bir vatandaş olarak açıklamalarını bekliyorum” dedi.
PROJEN OLMADAN ÇIKILIR MI?
Tahir Nursaçan, “Projen var mı diye soruyorlar, 1 Martta açıklayacağım diyor. Kardeşim projelerin olmadan adayım diye çıkılır mı? Ama sen bizim yaptıklarımızı da görme, camiyi görme, idare merkezini yok say, itfaiyeyi hiç söyleme, Fuar alanına ne gerek var de, GES’i hiç konuşma. İyi de sen de bir tane şunu yaptım ya da yapacağım de. Bir önceki başkanın 12 yıl başkanlık yaptığı 6 dönemin yarısında Kürtüncü ismi listelerde var, o zaman niye çıkmadınız da, aklınıza şimdi niye düştü adaylık işi” diye konuştu.
GİR SEÇİME KAZAN
Sandıktan kaçan ve tek adayla risksiz seçilmesi garanti bir kongre hayalleri kuranların bu ülkeye faydası olmayacağını söyleyen OSB Başkanı Tahir Nursaçan, “Sandıktan kaçan zihniyetten bu ülkeye bir fayda olmaz, OSB’ye de olmaz. Onlar yalanı dolanı boş lafları bırakacaklar, varsa projelerini açıklayacak, seçime, sandığa saygılı olacaklar. Benim ikinci dönem sonrasında aday olmam onları neden rahatsız ediyor, neden korkuyorlar anlamadım. Gir seçime kazan, bu kadar basit“ dedi.
ADAY OLMAYANA LİSTE VERİLMEZ
Kürtüncü’nün aylarca aday olmadan OSB’de dolaştığına ve listeyi vermiyorlar diye propaganda yaptığına dikkat çeken Nursaçan, “Resmen aday olmamışsın, listeleri alamıyoruz diyorsun. Olur mu öyle şey, sen resmi aday olmazsan, bin üç yüz sanayicinin bilgilerini ne diye verelim ki, bu memlekette kişisel verilerin korunması diye bir kanun var, bundan da haberleri yok. Ama adayım diye resmi açıklamasını ve başvurusunu yaptığı anda listeyi aldılar” diye konuştu.
Haber Merkezi