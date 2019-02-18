İKİ BAKAN DA AÇIKLAMA YAPMALI OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nursaçan, OSB Başkan adayı olan Ahmet Hilmi Kürtüncü’nün “iki bakanımla da görüştüm istişare yaptım” sözlerine karşılık Mustafa Elitaş ve Mehmet Özhaseki’nin açıklama yapması gerektiğini söyledi. Nursaçan, “Bin 300 üyemizin hepsi de isterse aday olur ve seçilirse de, bu işi layıkıyla yapabilir. Ama kimse ben burayı şuna teslim edeyim diyemez. Kusura bakmayın burası kimsenin babasının çiftliği değil” dedi.

18 Şubat 2019 Pazartesi 09:44