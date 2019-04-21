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İki Başkandan Kayseri Sloganı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile birlikte Efeler Ligi’ne çıkmak için verilen Voleybol Play Of müsabakalarını izledi. Müsabakalardan sonra iki Başkan ve Bursa’dan gelen sporcular Kayseri sloganı attı.

İki Başkandan Kayseri Sloganı

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Erkekler Voleybol Takımının Kayseri’deki play of maçları için ilimize gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı da ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, eşi Necmiye Büyükkılıç ile birlikte Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve eşi Sevinç Aktaş’ı Kayseri’de ağırladı. Başkanlar ve eşleri, Kayseri’de sucuk ve pastırma alışverişi de yaptılar. Başkan Alinur Aktaş, Başkan Büyükkılıç’ın da tarifiyle pastırma kesti.



Başkanlar ve eşleri Kadir Has Spor ve Kongre Merkezi’nde yapılan Beşiktaş - Bursa Büyükşehir Belediyespor play of müsabakasını da izlediler. Bursa’nın kazandığı maç sonrası sporcuları tebrik eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Kulübümüzle Efeler Ligi’ne çıkmak için mücadele ediyoruz. Kayseri’ye gelmişken çok değerli büyüğümüz olan Başkanımızla yeni dönemin hayırlı olmasını dilemek ve istişare etmek için bir araya geldik. Başkanımıza teşekkür ediyor başarılar diliyorum. Kayseri çok şanslı ve güzel bir şehir. Anadolu’nun gözbebeği. Başkanım da belediyeciliğin duayen isimlerinden birisi ve değerli bir ağabeyimiz. İnanıyorum ki tecrübesi ve bilgi birikimiyle Kayseri daha da güzelleşecek. Biz Kayseri’yi de Başkanımıza da çok seviyoruz” dedi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da, “Alinur Aktaş Başkanımız sevdiğimiz, takdir ettiğimiz, tecrübeli ve başarılı bir belediye başkanımız” diye konuştu. Başkan Büyükkılıç, play of müsabakalarına katılan takımlara da başarılar diledi.
Daha sonra Başkan Büyükkılıç ve Başkan Aktaş ile sporcular hep birlikte Kayseri sloganı attı.
 

İHA

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