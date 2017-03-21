banner176
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantısı yapıldı

Kayseri'de hayvanların korunması, bakımı, refahı ve popülasyonlarının kayıt altına alınması için düzenli olarak 3 ayda bir toplanan İl Hayvanları Koruma Kurulu, Vali Yardımcısı Dr. M. H. Nail Anlar başkanlığında Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü toplantı salonunda toplandı.

İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantısı yapıldı
banner179
Düzenlenen toplantıda “Kayseri İli 2017-2021 Yılları Arası Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu Eylem Planı”, Geçici Köpek Bakımevinin mevcut durumu ve sorunları gibi konular, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında değerlendirildi.
Toplantıda Orman ve Su İşleri Şube Müdürü Şevket Ağmaz tarafından gerekli bilgiler verildikten sonra İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantı sonucunda, Kayseri İli 2017-2021 Yılları Arası Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu Eylem Planı’nı kabul edilerek, onay için Adana VII. Bölge Müdürlüğü'ne gönderme kararı alındı.

İHA

İlgili Galeriler
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner181