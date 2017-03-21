İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantısı yapıldı

Düzenlenen toplantıda “Kayseri İli 2017-2021 Yılları Arası Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu Eylem Planı”, Geçici Köpek Bakımevinin mevcut durumu ve sorunları gibi konular, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında değerlendirildi.
Toplantıda Orman ve Su İşleri Şube Müdürü Şevket Ağmaz tarafından gerekli bilgiler verildikten sonra İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantı sonucunda, Kayseri İli 2017-2021 Yılları Arası Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu Eylem Planı’nı kabul edilerek, onay için Adana VII. Bölge Müdürlüğü'ne gönderme kararı alındı.
Toplantıda Orman ve Su İşleri Şube Müdürü Şevket Ağmaz tarafından gerekli bilgiler verildikten sonra İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantı sonucunda, Kayseri İli 2017-2021 Yılları Arası Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu Eylem Planı’nı kabul edilerek, onay için Adana VII. Bölge Müdürlüğü'ne gönderme kararı alındı.
İHA