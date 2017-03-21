İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantısı yapıldı

Kayseri'de hayvanların korunması, bakımı, refahı ve popülasyonlarının kayıt altına alınması için düzenli olarak 3 ayda bir toplanan İl Hayvanları Koruma Kurulu, Vali Yardımcısı Dr. M. H. Nail Anlar başkanlığında Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü toplantı salonunda toplandı.

21 Mart 2017 Salı 13:43