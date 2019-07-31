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İl idare şube başkanlarıyla toplantı yapıldı

Kamu kurum ve kuruluşlarında idarede birliğin ve koordinasyonun sağlanması, yapılan veya yapılacak olan işlerin gözden geçirilmesi, kamu kurum ve kuruluşlarının birbiri ile koordineli bir biçimde çalışması gibi konuların değerlendirildiği Kayseri’deki genel idareye bağlı kamu hizmet birimlerinin yöneticilerinin katıldığı toplantı Vali Şehmus Günaydın başkanlığında yapıldı.

İl idare şube başkanlarıyla toplantı yapıldı

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya, Vali Günaydın’ın yanı sıra İl Jandarma Komutanı Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular ile kamu kurum ve kuruluşlarının bölge ve il müdürleri katıldı.



Vali Günaydın, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince gerçekleşen toplantının açılışında yapmış olduğu konuşmada, imza yönergelerinin idari amirler tarafından uygulanması ve takip edilmesi noktasında hatırlatmalarda bulunarak, kamu kurum ve kuruluşlarının koordineli bir şekilde, uyumlu, ahenkli kamu hizmeti sunma usullerine ve esaslarına uygun olarak, vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için azami gayreti göstermelerini istedi.
Konuşmanın ardından İl İdare Şube Başkanları Toplantısı, gündem maddeleri üzerinde yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi. 
 

İHA

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