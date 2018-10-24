İl İstihdam Ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Yapıldı

Vali Yardımcısı Mustafa Çek, kurul üyesi kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerin katıldığı toplantıda 2018 yılının ilk 9 ayının genel bir değerlendirmesini yapan Vali Kamçı, toplantının vatandaşlara, iş arayanlara ve işverenlere hayırlı ve verimli olması temennisinde bulundu.



2018 Ocak - Eylül döneminde İş- Kur’a 94 bin 519 kişinin işe girmek amacı ile ilk kez başvuruda bu-lunduğunu, toplam İş-Kur’a kayıtlı işsiz sayısının 56 bin 906, kayıtlı işgücü sayısının ise 105 bin 003 olarak gerçekleştiğini belirten Vali Kamçı, şu bilgileri verdi:

“2018 Ocak - Eylül döneminde 65’i kamu, 31 bin 149’u ise özel sektörden olmak üzere toplam 31 bin 214 kişilik açık iş ilanı alınmıştır. Alınan açık işlere karşılık aynı dönemde işverenlere yapılan toplam takdim sayısı ise 68 bin 487 olarak gerçekleşmiştir.2018 Ocak - Eylül döneminde 42 kamu, 14 bin 8’i özel sektör olmak üzere toplam 14 bin 450 kişi işe yerleştirilmiştir. Aynı dönemde SGK kayıtlarına göre İlimizde özel sektörde 67 bin 818 kişi işe yerleşmiş olup, bu rakam İş-Kur Müdürlüğünce özel sektörde gerçekleştirilen işe yerleştirme sayısına oranlandığında; özel sektör etkinlik oranı % 21 olarak gerçekleşmiştir.”



2018 Ocak - Eylül döneminde 2 bin 799 kişinin almış oldukları engelli raporunu ibraz ederek İş-Kur’a ilk kez başvuruda bulunduğunu ifade eden Vali Kamçı, “Bu başvurularla birlikte işe yerleşen engelliler hariç Çalışma ve İş KurumuKayseri İl Müdürlüğünekayıtlı engelli işgücü sayısı 2 bin 751, kayıtlı engelli işsiz sayısı ise bin 352 olarak gerçekleşmiştir” dedi.



Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın başlatmış olduğu 100 Günlük Eylem Planı kapsa-mında hayata geçirilen ‘İşe İlk Adım Projesi’ ve ‘İş’te Anne Projesi’ hakkında bilgiler verilen İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alınması ile sona erdi.

