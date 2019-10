İl Kültür Müdürü Dursun Göreve Başladı

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü mezunu olup aslen Kayserili olan İl Müdürü Dursun: “Köklü bir tarihi geçmişi olan Kayserimizin her bir yerinden başlayarak her alanda güçlü ve öncü bir Türkiye için, şehrimizin dinamik turizm camiası iş birliği ile şehrimizi tanıtmak, turizm pastasından daha çok pay almak için ekip ruhuyla daha çok çalışacağız. Kültürümüzün yaşaması, unutulanların gün yüzüne çıkartılması, gelecek nesillere aktarılması ve etkin bir geleceğe ulaşmaları için ayrıntılı bir şekilde gayret göstereceğiz. Bu düşüncelerle Kayseri’de yaşayan her bir bireyin, paydaş kamu kurum ve kuruluşların, sivil toplum örgütlerinin, kültür ve turizm çalışmalarını yürütürken daha iyiye ve güzele ulaşmak için yardım ve desteklerini eksik etmeyecekleri düşüncesiyle selam ve saygılarımı sunarım” diye konuştu.



Dr. Şükrü Dursun kimdir?

1981 yılında Kayseri’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kayseri’de tamamladıktan sonra, 2006 yılında Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Anabilim Dalı’nda yüksek lisansa başladı. 2008 yılı aralık ayında Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü’nde araştırma görevlisi oldu. 2009 yılında Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Anabilim Dalı’na yatay geçiş yaparak, aynı yıl Doç. Dr. Gül Tunçel danışmanlığında “Anadolu Selçukluları Dönemi Kayseri Türbelerinde Taş Süsleme” adlı tezi ile yüksek lisansını tamamladı. Yüksek lisansın hemen ardından yine Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Anabilim Dalı’nda doktoraya başladı. 2016 yılında Prof. Dr. Ali BAŞ danışmanlığında “Anadolu Selçuklu Kervansaraylarında Süsleme” adlı tezi ile doktorasını tamamladı.