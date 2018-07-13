Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İl Milli Eğitim Müdürü Ekinci Başkan Çelik’i ziyaret etti

İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i ziyaret etti. 

İl Milli Eğitim Müdürü Ekinci Başkan Çelik’i ziyaret etti

İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i ziyaretinde eğitime Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği desteğe vurgu yaptı. Büyükşehir’in desteğinin çok önemli olduğunu dile getiren Ekinci, Kayseri’de güzel hizmetler yapmak istediğini belirtti. 

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de İl Milli Eğitim Müdürü Ekinci’ye görevinde başarı diledi. Kayseri’nin faydasına olan her işte yer alacaklarını dile getiren Başkan Çelik, “Bu şehirde uyum kültürü olduğunu her zaman söylüyoruz. Konu Kayseri olunca herkes bu şehrin ortak paydasında birleşiyor. Yeni okullar kazandırılması ile ilgili birinci ihtiyaç arazi. Bu konuda çok sayıda düzenleme yaptık. İnşallah bundan sonra da eğitim konusunda Kayseri’nin önde gitmesi için ne gerekiyorsa yapacağız” dedi. 

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberCelalettin EkinciMustafa çelikIl Milli Eğitim Müdürü
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.