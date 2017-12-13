İl Müdürü Benli, hastane ziyaretlerine başladı

İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Benli' ye, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Özcan, Dr. Ahmet Özyalçın, Dr. Deniz Güney ve İdari ve Mali İşler Şube Müdürü Oktay Yetişkin eşlik etti.

İl Sağlık Müdürlüğü Heyetini Seyyid Burhaneddin Devlet Hastanesi'nde Başhekim Yrd. Uzm. Dr. Mustafa Akçakaya karşıladı.

Ziyarette, hastanenin hasta, çalışan güvenliği, sağlık hizmetlerinin kalitesini arttırmak adına mevcut yerleşkenin daha etkin ve verimli kullanılmasını sağlamaya yönelik planlamalar yapıldı.

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