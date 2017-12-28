İl Müdürü Elmalı öğrencilere yemek servisi yaptı

İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, Sosyal Destek Programı kapsamında Aydınlıkevler Lisesi Pansiyonunda kalan öğrencilerle buluştu. Akşam yemeği öncesinde yurda gelen Elmalı, bir süre öğrencilerle sohbet etti. İl Müdürü Elmalı, daha sonra öğrencilerle yemek sırasına girdi, onlara yemek servisi yaptı.‘Asker duası’ edildikten sonra açıklamalarda bulunan Elmalı, öğrencilere yaptığı konuşmada, “Bugün Aydınlıkevler Lisemizin pansiyonundayız. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında gençlerle beraber olduk. Hem öğrencilerimizi yerinde görmek hem yerlerini görüp onlara devlete nasıl sahip çıktığını, devletimizin büyüklüğünü nasıl ortaya koyduğunu görmek için 45 yıl önceki yatılı öğrenciliğimi hatırlamak suretiyle geldik. Çocuklarımızla beraber yemek sırasına girdim ve yeniden öğrenci oldum. Gençlerimizle beraber olmak ve onlara sahipsiz olmadıklarını göstermek için çocuklarımızla beraber olduk. En zevkli yemeklerimizden biri de öğrencilerimizle beraber olan bu akşam yemeği olacak. Bende pansiyonda 2 yıl kaldım, pansiyonun ne olduğunu bilen bir insanım” ifadelerini kullandı.İl Milli Eğitim Müdürü Elmalı daha sonra, öğrencilerin masalarına giderek tek tek kendileriyle sohbet etti.