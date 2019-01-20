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İl Müftülüğü Öğrenci, Öğretmen Ve Velileri Umre'ye Gönderdi

Kayseri İl Müftülüğü tarafından öğrenci, öğretmen ve velilerden oluşan 153 kişilik kafile Umre için kutsal topraklara gönderildi.

İl Müftülüğü Öğrenci, Öğretmen Ve Velileri Umre'ye Gönderdi

Erkilet Havaalanı Dış Hatlar Giden Yolcu Peronu'nda düzenlenen uğurlama töreninde Kuranı Kerim okunarak dualar edildi. Kutsal topraklara yolculuk yapacak olan vatandaşlar, müftülük personelleri tarafından bilgilendirildi. Program hakkında bilgiler veren Kayseri Müftülüğü Hac Umre Bürosu’nda görevli Kafile Grup Hocası Ahmet Özdoğanı, “Allah nasip ederse Kayseri İl Müftülüğümüzün ile Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonundaki öğretmen-öğrenci-veli turunda Kayseri’den 153 kardeşimizi Mekke’ye göndereceğiz. Mekke’de kardeşlerimize 4 defa umre yaptıracağız, arkasından Arafat gezilerimiz olacak. Başkanlığımızın bu genç kardeşlerimize tebliğ programları olacak. 8 günlük programımızda Mekke’de olacağız, arkasından Diyanet İşleri Başkanlığımızın intikalleriyle birlikte Medine’ye geçeceğiz. Allah nasip ederse kardeşlerimiz Medine’de 3 gün kalacak. 29 Ocak tarihinde inşallah kardeşlerimizi Kayseri’ye göndereceğiz" ifadelerini kullandı.

İHA

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