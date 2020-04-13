İL MÜFTÜSÜ GÜVEN’DEN ÇOK ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR Kayseri İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, yaklaşan Ramazan Ayı dolayısıyla etkisini sürdürmekte olan Koronavirüs salgınıyla birlikte akıllara takılan soruları gazetemize değerlendirdi. İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, kimi uzmanlar tarafından virüse karşı bağışıklığın sağlam olması için bol su ve dengeli beslenme konularının üzerinde durmasından dolayı oruç tutulması halinde virüse karşı vatandaşlarının direncinin düşebileceği böylece oruç tutulup tutulmayacağı konusuna tavsiyelerin neler olacağı, oruç tutulmaması yönünde bir açıklama olup olmayacağı konusuna açıklık getirdi. Öte yandan müftü Güven, Vefa Sosyal Destek Grupları’nda din görevlilerinin bulunup bulunmadığı, Koronavirüs sebebiyle vefat edenlerin durumu ve defin işlemleri, Ramazan Ayı’nda kılınacak teravih namazlarının nasıl olacağı, Ramazan Ayı boyunca ne gibi faaliyetler yürütüleceği, sağlık çalışanlarının oruç tutup tutmamaları durumuna dek çok sayıda önemli konulardaki sorularımızı yanıtladı. İşte Kayseri İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven’le yaptığımız söyleşinin detayları…

13 Nisan 2020 Pazartesi 09:28