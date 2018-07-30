İl Müftüsü ve Yardımcısından Kurban Bağışı

Keseceği kurbanı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak isteyen vatandaşlara yardımcı olmak için vekâlet yoluyla kurban kesim organizasyonu düzenleyen Türkiye Diyanet Vakfı’na Kayseri İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven ve İl Müftü Yardımcısı Fatma Feyza Güner’de kurban bağışında bulundu.



Türkiye Diyanet Vakfı’nın kurban faaliyetlerini yıllardır büyük bir ihtimam ve sorumluluk bilinciyle yürüttüğünü söyleyen Kayseri İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, ihtiyaç sahiplerine ulaşması için Diyanet Vakfı’na kurban bağışında bulundu. Güven “Yıllardır süregelen tecrübesi ile vekâlet yoluyla kurban faaliyetini büyük bir ihtimam ve sorumluluk bilinci ile yürüten Diyanet İşleri Başkanlığı’mıza ve Türkiye Diyanet Vakfı’mıza buradan şükranlarımı sunmak istiyorum. Milletimiz büyük bir güven duygusu ve gönül huzuru ile bağışlarını, vekâlet yoluyla kurban bağışlarını Türkiye Diyanet Vakfı’mıza emanet etmektedir. Bu güven duygusunu kazanmak, baktığınız zaman hiç de kolay değildir. Elhamdülillah bugün, bizler de büyük bir vefa, güven ve huzur ile bu yılki kurban bağışımızı yurtdışında, gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizle buluşturması için Türkiye Diyanet Vakfı’mıza yapıyoruz. Yüce Mevla yaptığımız ibadetlerimizi kabul buyursun, kurbanlarımız ile kardeşlerimizle bizi birbirimize yakın ve bir eylesin.” dedi.



Vekâlet yolu ile yurt içi ve yurt dışına kurban bağışında bulunmak isteyen vatandaşlar için Cumhuriyet Meydanı, Bürüngüz Camii, Hunat Camii, Camii Kebir ve Sivas Caddesi üzerinde İl Müftülüğü önünde stantlar bulunuyor. [Kurumsal]

