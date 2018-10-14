İl Sağlık Müdürlüğünden SPSS (Biyoistatistik) Eğitimi ile Sağlıklı İstatistikler Eğitimi

Eğitim programına İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı başkanlıklar ve hastanelerde istatistik alanında görev yapan 60 personel katıldı. Proje kapsamında katılımcılara İstar Eğitim ve Danışmanlık yöneticisi Murat Bayazıt tarafından Uygulamalı Temel Düzey SPSS (İstatistik) Eğitim farklı seanslar halinde verildi.



Eğitim sonrası tüm katılımcılara Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Ceylan, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Rabia Özlem Ulutabanca ve İSTAR Eğitim ve Danışmanlık yöneticisi Murat Bayazıt tarafından katılım belgesi verildi.

