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İl Sağlık Müdürü Benli görevi devraldı

694 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sağlık Bakanlığının merkez ve taşra teşkilat yapısının değiştirilmesi kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından Kayseri'ye atanan İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ali Ramazan Benli düzenlenen tören ile görevi Dr. İsmail Kılıç’tan devir aldı. 

İl Sağlık Müdürü Benli görevi devraldı

İl Sağlık Müdürlüğü makamında gerçekleştirilen devir teslim törenine; İl Sağlık Müdürlüğü yöneticileri de katıldı. Törende İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Dr. İsmail Kılıç’a bugüne kadar yürüttüğü başarılı çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Dr İsmail Kılıç da İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ali Ramazan Benli’ye yeni görevinde başarılar diledi.

Benli, göreve başlaması nedeniyle çiçek göndermek isteyenlerin çiçek gönderilmesi yerine Kızılay’a bağışta bulunulmasını istedi.
 İHA

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