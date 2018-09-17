İl Sağlık Müdürü Dr. Benli, "Okul ve öğrenci sağlığına önem veriyoruz"

İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Ramazan Benli, "Ülkemizde 2018-2019 eğitim öğretim yılının açılışını heyecanla karşılıyoruz. Bu yıl okul zilinin çalması ile yaklaşık 1 milyon 250 bin çocuğumuz/gencimiz okullarımızda bir araya gelecek" diyerek, "Türkiye’yi daha ileriye taşımanın güvencesi olan çocuklarımızın en iyi şekilde eğitim almaları kadar zamanlarının çoğunu geçirdikleri okullarının sağlıklı ortamlar olabilmeleri için kurumlar ile işbirliği içinde çalışmalarımıza başladık" ifadesinde bulundu.



Benli, "Sağlık Müdürlüğü olarak tüm vatandaşlarımızın sağlıklarının korunmasının, daha kaliteli bir hayat sürmelerinin önemini biliyor ve bunu her fırsatta vurguluyoruz. Sağlıklı yaşamın temellerinin çocuklukta atılması gerektiği bilinci ile bu yıl okul ve öğrenci sağlığına ayrı bir önem veriyoruz" diyerek şunları söyledi:

"Günümüz dünyasında gelişmiş ülkelerin sorunlarından biri olan çocukluk çağı obezitesini ülkemizde önlemek amacıyla çocuklarımızın kantinlerde sağlıklı gıdalara ulaşmaları için Bakanlığımız tarafından gerekli yasal düzenlemeler yapıldı. Besin değeri düşük kalorisi yüksek ürünlerin okul kantinlerinde satışına sınırlamalar getirildi. Bu yıl da İl Sağlık Müdürlüğü, mevcut belediyeler ve Gıda Tarım Hayvancılık İl Müdürlüğü’nden katılımcıların bulunduğu bir komisyon ile beraber kantin denetimlerimize daha da ağırlık vereceğiz.



Sağlıklı bir vücuda sahip olabilmenin anahtarlarından birinin ağız ve diş sağlığı olduğunu unutmamak gerekir. Bu nedenle tüm okul öncesi ve ilköğretim öğrencilerimizin ağız ve diş sağlığı taramalarını yapacak, doğru diş fırçalamaları ve diş fırçalama alışkanlıklarını kazanmak için eğitimler vereceğiz.

Bu yıl çocuklarımız için okullarımızda yeni bir tarama programı başlatıyoruz. İlköğretim birinci sınıf öğrencilerimizde görme taraması yapacak, olası çocukluk çağında gelişen görme problemlerini erken teşhis ederek ileri yaşamlarında karşılaşacakları bir çok probleme erken önlem alacağız.

Bu vesile ile tüm öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimizin yeni eğitim-öğretim yılını tebrik ediyor, değerli öğretmen ve velilerimize tüm bu çalışmalarında bizlere verecekleri destekler için teşekkürlerimi sunuyorum"





