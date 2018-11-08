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İl Tarım Ve Orman Müdürü Mustafa Şahin Görevine Başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan İl Müdürü Mustafa Şahin bugün itibariyle yeni görevine başladı.

İl Tarım Ve Orman Müdürü Mustafa Şahin Görevine Başladı

İl Müdürü Mustafa Şahin'i Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri kapıda karşıladı.
Daha önce Karabük Tarım ve Orman İl Müdürü olan Şahin; 1969 yılında Malatya'da doğdu. Malatya Ziraat Meslek Lisesi, İnönü Üniversitesi Arapgir MYO, Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü'nden mezun oldu. Muş İl Tarım Müdürlüğünde Ziraat Teknisyeni olarak göreve başladı. Malatya Doğanşehir, Arapgir ve Yeşilyurt ilçelerinde, Malatya İl Müdürlüğünde Bitkisel Üretim Merkez Sorumlusu, Ziraat Mühendisi ve İnspector olarak görev yaptı. 2017 yılından itibaren Karabük Tarım ve orman İl Müdürü olarak görev yaptı. 2018 yılı Kasım ayı itibariyle Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürü olarak yeni görevine başladı.
 

İHA

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