İLÇE BAŞKAN ADAYLARI TANITILDI

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, önceki günlerde 6 ilçe başkanın gelecek ay yapılması planlanan kongrelerde aday olmayacaklarını beyan etmeleri üzerine, onların yerine yeni isimler belirlediklerini söyledi.



Eylül ayında yapılacak kongrelerdeki başkan adaylarını tanıtmak için toplantıyı düzenlediklerini belirten Özden, "6 ilçemiz kongrelerde aday olmayacağını açıklamıştı. Aday olmayacak ilçelerimizde sırasıyla temayül yoklamaları, milletvekillerimizin görüşleri, eski milletvekillerimizin görüşleri ve genel merkezimizle yaptığımız istişareler sonucunda 6 yeni arkadaşımızı ilçe başkanı adayı olarak belirlemiş olduk." dedi.



Mevcut ilçe başkanlarının kongreye kadar görevlerinin başında olduğunu aktaran Özden, şunları kaydetti:

"Görevini devredecek arkadaşlarıma da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çok başarılı hizmet ettiler. Uzun süre çalıştılar. Bu arkadaşlarımızla inşallah kongrelerimize başlayacağız. Eylül ayında kongrelerimiz tamamlamayı düşünüyoruz. Kongreye kadar mevcutlar yönetimde olacak. Yeni arkadaşlarımız ise önümüzdeki dönemde başkan olacaklar ve bu görevini sürdürecekler. Kongrelerle ilçe başkanlık görevlerini Melikgazi'de Gökhan Ülke, Yahyalı'da Esat Türkmenoğlu, Hacılar'da Ahmet Övünç, Yeşilhisar'da Mustafa Konak, Bünyan'da Özkan Altun, Talas'ta ise Kerem Ekici kardeşimiz üstlenecek. Şimdiden hepsine hayırlı uğurlu olsun."