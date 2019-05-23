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İlçeler için yatırım toplantıları devam ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçelere yapılacak yatırımlarla ilgili koordinasyon toplantılarını Develi, Yeşilhisar, İncesu ve Yahyalı ilçeleriyle sürdürdü. Başkan Büyükkılıç, tüm ilçelerle ayrı ayrı yaptıkları toplantılarla yapılan ve yapılacak olan çalışmaları değerlendirdiklerini söyledi.

İlçeler için yatırım toplantıları devam ediyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, daha önce 9 ilçe ile yaptığı koordinasyon toplantılarına Develi ilçesiyle devam etti. Toplantıya Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ile Büyükşehir Belediyesi bürokratları katıldı.



Başkan Cabbar, Başkan Büyükkılıç’a Develi’nin ihtiyaçlarına ilişkin bilgiler verdi. Başkan Memduh Büyükkılıç, Develi’nin ardından Yeşilhisar’la ilgili bir toplantı yaptı. Toplantıya katılan Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, ilçesinin talepleriyle ilgili açıklamalarda ve Büyükşehir Belediyesi’nden beklentilerini dile getirdi. Günün üçüncü toplantısı İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek’in katılımıyla yapıldı. İlmek, Başkan Memduh Büyükkılıç’a İncesu’da yeni dönemde yapılacak olan çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. Başkan Memduh Büyükkılıç, günün son koordinasyon toplantısını Yahyalı ile yaptı. Toplantıya katılan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, ilçesinin taleplerine ilişkin bir dosya sunarak bilgiler verdi.



Toplantılar sonrası bir açıklama yapan Başkan Memduh Büyükkılıç, “İlçelerimizle Büyükşehir Belediyemiz arasındaki koordinasyon toplantılarına devam ediyoruz. Bu toplantılarda yapılan ve yapılacak olan çalışmaları değerlendiriyoruz. İnsanlarımıza en verimli şekilde hizmet götürüp, onların konforunu sağlayarak memnuniyetlerini alabilmek için çalışmalar yapıyoruz. Develi, Yeşilhisar, İncesu ve Yahyalı Belediye Başkanlarımızla da görüştük. İnşallah uyum içinde çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
 

İHA

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