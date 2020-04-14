İlçelerdeki sokak hayvanları unutulmadı Kayseri Büyükşehir Belediyesi salgın sonrası yaşanan süreçte ilçelerde yaşayan sokak hayvanları için yem ve mama desteği de veriyor. Bu kapsamda, ilçe belediyeleri ile Tarım ve Orman Müdürlüklerine 6 bin kilogram yem ve mama dağıtıldı.

14 Nisan 2020 Salı 13:37