İlçelerdeki sokak hayvanları unutulmadı

Kayseri’de şehir merkezindeki farklı bölgelerde kedi, köpek ve kuşların beslenmesi için su, mama ve yem kapları bırakan Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde yaşayan sahipsiz hayvanlar için de ilçe belediyeleri ile ilçe tarım ve orman müdürlüklerine mama gönderiyor. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ilçelerdeki sokak hayvanlarını da unutmayan Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda, ilçelerdeki sokak hayvanlarının beslenmesi için 6 bin kilogram mamayı ilçelere gönderdi.
Doğadaki her canlının yaşam hakkı olduğunu bilen ve bu amaçla çalışmalar yürüten Kayseri Büyükşehir Belediyesi sahipsiz hayvanlar için yaptığı çalışmaları arttırarak devam ettirecek.
Doğadaki her canlının yaşam hakkı olduğunu bilen ve bu amaçla çalışmalar yürüten Kayseri Büyükşehir Belediyesi sahipsiz hayvanlar için yaptığı çalışmaları arttırarak devam ettirecek.
Haber: Fatma Alkan