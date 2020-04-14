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İlçelerdeki sokak hayvanları unutulmadı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi salgın sonrası yaşanan süreçte ilçelerde yaşayan sokak hayvanları için yem ve mama desteği de veriyor. Bu kapsamda, ilçe belediyeleri ile Tarım ve Orman Müdürlüklerine 6 bin kilogram yem ve mama dağıtıldı.

İlçelerdeki sokak hayvanları unutulmadı
Kayseri’de şehir merkezindeki farklı bölgelerde kedi, köpek ve kuşların beslenmesi için su, mama ve yem kapları bırakan Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde yaşayan sahipsiz hayvanlar için de ilçe belediyeleri ile ilçe tarım ve orman müdürlüklerine mama gönderiyor.  Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ilçelerdeki sokak hayvanlarını da unutmayan Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda, ilçelerdeki sokak hayvanlarının beslenmesi için 6 bin kilogram mamayı ilçelere gönderdi.
Doğadaki her canlının yaşam hakkı olduğunu bilen ve bu amaçla çalışmalar yürüten Kayseri Büyükşehir Belediyesi sahipsiz hayvanlar için yaptığı çalışmaları arttırarak devam ettirecek.
 

Haber: Fatma Alkan

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